Çok da uzun zaman önce değil, FK Bodö/Glimt'te Norveç'in güneyinden oyuncuları, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki sürpriz takımına transfer olmaya ikna etmekte bile zorlanıyorlardı.

"Oyuncular haritaya bir bakıyor ve bizim Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde olduğumuzu görüyorlardı. Burada hava soğuk, rüzgarlı, sık sık yağmur yağıyor. Kuzeydeki en yakın büyük şehre arabayla on saat. Güneydeki en yakın büyük şehre de öyle", diyor Frode Thomassen. Kışın şehirde güneş bir ay boyunca hiç görünmüyor.

Ve kim bilir, bugün yönetim kurulu başkanı olan ve modern futbolda aslında imkansız gibi görünen FK Bodö/Glimt yükselişinin yüzlerinden biri haline gelen Thomassen, nispeten sıcak başkent Oslo'da futbolcu, spor yöneticisi ve üniversite profesörü olarak geçirdiği onca yılın ardından, eğer Arktik Kuzey Norveç'te doğup büyümemiş olsaydı, zamanında kendisi de bu kulübe katılır mıydı.

Ancak 59 yaşındaki Thomassen, 2003'te memleketine döndü ve o dönem asansör takım konumundaki FK Bodö/Glimt'te altyapı antrenörü olarak çalışmaya başladı. Daha sonra akademi direktörü ve yönetim kurulu üyesi oldu. Kulüp 2010'da iflasın eşiğine geldiğinde tüm şehir kulüple dayanışma gösterdi: taraftarlar, sakinler, iş insanları, bölgedeki balıkçılar para verdi, kulüp ayakta kaldı, sonraki yıllarda ise neredeyse sadece kendi yetiştirdiği oyuncularla yola devam edildi.

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Bodö/Glimt son yıllarda kaç şampiyonluk kazandı?

Asıl masal ise ancak 2017'de başlıyor: FK Bodö/Glimt bir kez daha küme düşüyor, Thomassen CEO oluyor ve Norveç futbolunda bile çok tanınmayan Kjetil Knutsen adlı bir isim yardımcı antrenör oluyor. O dönemde yıllık toplam gelir 4,2 milyon euro, bir Alman 3. Lig kulübünün cirosu o zaman bile bunun iki katıydı.

Takım hemen yeniden yükseliyor, Knutsen de başantrenörlüğe terfi ediyor. Gerisi ise tam anlamıyla bir ateşli rüya: 2019'da ikincilik, 2020'de tarihte ilk kez şampiyonluk, ardından 2021, 2023 ve 2024'te yeniden şampiyonluk. Üstelik 2021/2022'de Conference League'de yol çeyrek finalde sona eriyor, 2022/2023'te ilk kez Avrupa Ligi, 2024/2025'te Avrupa Ligi'nde yarı finale kadar gidiliyor, geçen sezon ise ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip Sporting Lizbon'a ancak son 16 turunda, ilk maçtaki olağanüstü performans ve rövanştaki çöküşün ardından eleniyorlar - üstelik daha önce Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i de mağlup etmişlerdi.

Ve tüm bunlar; önde baskılı ve koşu temposu yüksek, dinamik, sürükleyici ve asla yalnızca skora odaklı olmayan bir sonuç futbolu oynayan, hala neredeyse tamamen Norveçlilerden kurulu ama artık giderek ülkenin dört bir yanından gelen oyuncuları da barındıran bir takımla başarıldı. Avrupa dışından dönenler de var: Geçen sezonun en golcü ismi, daha önce Milan ve Eintracht Frankfurt formaları da giyen Jens Petter Hauge. Kaptan ise Lens'ten dönen Patrick Berg; babası Örjan Berg 1990'larda uzun yıllar İsviçre'de oynadı, 1992'de de Münih'te Löwen'de yarım sezon geçirdi ve bugün FK Bodö/Glimt'in sportif direktörü.

Thomassen'e kalırsa yakında yabancı oyuncu oranı da artabilir. "Elbette bulunduğumuz yer bizi hâlâ biraz sınırlıyor. Ama geliştik ve gelişmeye devam ediyoruz. Bence artık iyi bir adresiz ve tüm İskandinavya'dan oyuncular için ilgi çekici olabiliriz." Kuzey Kutup Dairesi ya da kışın güneşsiz günler, fark etmez.

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FK Bodö/Glimt'in başarısının sırrı ne?

Tüm bunların sonu nereye varacak? "Şu anda Instagram'da 750.000 takipçimiz var, bu sayı tüm diğer İskandinav takımlarından fazla. Bence herkesin en sevdiği ikinci kulüp olma potansiyeline sahibiz."

Peki neden olmasın? FK Bodö/Glimt, yükselen bir Avrupa liginden - bu yıl Bodö ve Viking Stavanger ile birlikte ilk kez iki Norveç kulübü Devler Ligi'nde yer alıyor - ve yükselen bir futbol ülkesinden çıkan sempatik, yükselişte bir takım.

Hikâye daha kötü olabilirdi. Ancak mutlak bir kült kulübe dönüşmenin şartları, sportif başarıdan bağımsız olarak da mevcut.

Frode Thomassen, kulübün "kültür ve değerler" üzerine kurulu olduğunu söylediğinde, bu modern futbolda alışıldık pazarlama söylemi gibi gelmiyor. "Bizim bir yatırımcımız yok, özel bir sahibimiz yok. Bu kadar ticarileşmiş bir futbolda bunun ilginç bir hikâye olduğunu düşünüyorum."

Thomassen "aslında imkansız" değil, "ilginç" diyor; çünkü FK Bodö/Glimt'teki diğer yetkililer gibi o da stratejilerine fazlasıyla inanıyor. "Burada kazanmak istediğimizden söz etmiyoruz ve kendimize hedef koymuyoruz. Performanstan söz ediyoruz. İyi performans gösterirsek sonuçlar gelir", diyor ve ekliyor: "Kulübün temsil etmesini istediğimiz dört temel değerimiz var: performans, gelişim, sadakat ve birlik. Çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz."

Bodö/Glimt ile Bayern Münih'in ortak noktası ne?

Tüm bunlar ne kadar akıllıca ve iyi düşünülmüş görünse de, özellikle futbolda büyük başarıyı ve para musluklarını bir kez kokladıktan sonra bir yapının kendi değerlerini bir kenara atması ilk kez yaşanacak bir şey olmazdı. Bodö/Glimt, geçen mali yılda özellikle Avrupa'daki başarılı sezonlar sayesinde yaklaşık 75 milyon euro gelir elde etti, bu artık 2017'dekinden çok farklı bir seviye.

Ama bu Thomassen'i etkilemiyor, yine de Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde başarının kendilerini yozlaştırmayacağına inanıyor. "Burada on yıldır aynı insan grubu görev yapıyor, burada olmaktan mutluyuz ve bu yolu adım adım birlikte yürüdük. Son dönemde riskler de aldık ama burada da hep küçük adımlarla ilerledik. Başarının tadını çıkarıyoruz ve gelişmeye odaklanıyoruz ama üzerimizde hiçbir beklenti hissetmiyoruz."

Transfer piyasasında çılgın işler yapmak yerine yeni bir stat inşa ediliyor, Arctic Arena'nın gelecek yıl hazır olması bekleniyor. Ayrıca bir futbol kulübü ve takımı olarak topladıkları tüm verileri doğru şekilde bir araya getirmek ve ardından bunlarla anlamlı (ve belki de kazançlı) işler yapabilmek için yapay zeka ve veri girişimlerine yatırım yapılıyor. Planı olan ve çılgın hayallerin peşinden koşmayanların yaptığı türden şeyler işte.

Şimdi de Kutup Dairesi'nin aklıselim zirve tırmanıcılarını perşembe günü yeni Şampiyonlar Ligi sezonunun ilk maç gününde Bayern Münih deplasmanı bekliyor (TSİ 21.00, DAZN canlı). Ve bir bakıma Norveçliler, Alman rekortmenine karşı gerçekten de eşit seviyeden bakabiliyor; sonuçta iki takım da Ballon d'Or'da yılın takımı ödülüne aday gösterildi. Ama elbette benzerlikler burada bitiyor. "Bayern Münih bizim için çok özel bir maç olacak", diyor Thomassen, "bizim için güzel bir test". Umutları, rekabet edecek kadar iyi olmak. Ya olmazlarsa? "O zaman bundan bir şey öğrenmiş oluruz."