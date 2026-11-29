Barcelona'nın Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha, takımının bugün pazar günü La Liga'da deplasmanda Deportivo La Coruña ile oynadığı maçta göz kamaştırdı.

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Barcelona, bu akşam La Liga'nın 14. haftasında Riazor Stadı'nda Deportivo La Coruña'ya konuk oldu.

Raphinha, 5-1 kazanılan maçta 50, 83 ve 90+1. dakikalarda olmak üzere 3 gol attı.

İstatistik alanında uzman "Mister Chip" adlı X hesabına göre Raphinha, La Liga'nın ilk 14 haftasında gol sayısını 18'e yükseltti. Sezonun bu aşamasında bu kadar gole ulaşan son oyuncu, 2014-2015 sezonunda 23 gol atan Real Madrid'in eski efsanesi ve Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın şimdiki yıldızı Cristiano Ronaldo olmuştu.

Hesap ayrıca Barcelona'nın 14 haftanın sonunda 56 gole ulaştığını, La Liga tarihinde ilk 14 haftada bundan fazla gol atan tek takımın ise 1930-1931 sezonunda 64 gol atan Athletic Bilbao olduğunu aktardı.