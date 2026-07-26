Taraftarlar Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından resmi maçların çarkının yeniden dönmesini beklerken tüm gözler transfer piyasasına çevrildi.

İçinde bulunduğumuz 2026 yazı, Real Madrid başkanlığına yeniden seçilen Florentino Perez'in, son iki sezonda La Liga'yı kazanan ezeli rakibi Barcelona'nın hakimiyetini kırmak için tüm mali gücünü ortaya koymaya hazır olduğunu kanıtladı.

Real Madrid'in bu yıl yatırım yapmaya hazırlandığı, kimi kesinleşmiş kimi henüz sonuçlanmamış transfer dalgası, Florentino Perez'in o dönemde Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve buna ek olarak İspanya kupalarındaki başarıları ile 2009'da tarihi bir üçlemeyi (İspanya Ligi, Kral Kupası ve Avrupa Şampiyonlar Ligi) elde eden Barcelona'yı tahtından indirmek amacıyla 2010 yazında yaptıklarını fazlasıyla aşıyor.

Mevcut transfer piyasasındaki bu yönelim, Perez'in o dönemde getirdiği aynı teknik direktöre, Benfica'dan getirmek için 15 milyon euro ödediği Portekizli José Mourinho'ya başvurmasına kadar benzerlik gösteriyor.

"Mundo Deportivo" gazetesi, kulüp başkanının gözünde Mourinho, Álvaro Arbeloa ya da hatta Xabi Alonso ile kıyaslanamayacağı için, tecrübeli Portekizli teknik direktöre şimdi 2010'da elinde bulunanlara kıyasla daha geniş takviye seçeneklerinin sunulduğunu belirtti.

Real Madrid ve Mourinho: 2010 senaryosu

16 yıl önce, o yaz Real Madrid; Benfica'dan olağanüstü Arjantinli millî kanat oyuncusu Ángel Di María'yı; o yaz Dünya Kupası'nda parlayan, Werder Bremen'den Alman millî orta saha oyuncusu Mesut Özil'i; Stuttgart'tan güçlü fiziğiyle Alman millî orta saha oyuncusu Sami Khedira'yı; ve Mourinho'nun Chelsea'deki ilk döneminde soyunma odasındaki lideri olan ünlü Portekizli stoper Ricardo Carvalho'yu kadrosuna kattı.

Ayrıca takıma iki umut vadeden İspanyol oyuncu da katıldı: Getafe'den ofansif orta saha oyuncusu Pedro León ve adı Racing Santander'de öne çıkan ofansif orta saha oyuncusu Sergio Canales.

Toplam maliyet o dönemde yaklaşık 60 milyon euroya ulaştı. Bu transferlerin amacı, Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema ve Xabi Alonso gibi daha önce gerçekleştirilen transfer serisini, 230 milyon euroyu aşan rekor bir ortak yatırımla tamamlamaktı.

2026 yazında Florentino Perez, Real Madrid'in Barcelona'nın gerisinde kaldığı iki sezonluk kısır döngüden çıkmasına yardımcı olacak yeni oyuncular getirerek Mourinho'yu memnun etmeye çalıştı. Sırasıyla Liverpool ve Manchester City ile sözleşmeleri sona eren Fransız savunma oyuncusu Ibrahima Konaté (26 yaşında) ile Portekizli ofansif orta saha oyuncusu Bernardo Silva (31 yaşında) ile anlaşma sağladı; Katalan bek Marc Cucurella (28 yaşında) için Chelsea'ye 60 milyon euro, Hollandalı millî bek Denzel Dumfries (30 yaşında) için ise Inter Milan'a 20 milyon euro ödedi.

Son günlerde, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından, Real Madrid'in Leipzig'den 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için 100 milyon eurodan fazla ödemeyi planladığına dair raporlar ortaya çıktı; ayrıca Dünya Kupası'ndaki muhteşem performansıyla herkesi büyüleyen ve böylece Real Madrid'in başlangıçtaki tereddüdünü aşan Manchester City'nin 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodri Hernández'i kadroya katmak için de benzer bir meblağ söz konusu olabilir.

Dolayısıyla, bu iki transfer gerçekleşirse, Real Madrid'in bugünküyle aynı hedefi güden, yani Barcelona'yı tahtından indirmeyi amaçlayan 2025 yazındaki girişimini açıkça aşacaklar.

2025 yazında Real Madrid'e şu oyuncular katıldı: Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Franco Mastantuono (18 yaşında, River Plate'den 63,2 milyon euro karşılığında), ardından İspanyol savunma oyuncusu Dean Huijsen (20 yaşında, Bournemouth'tan 58 milyon euro karşılığında), İspanyol bek Álvaro Carreras (22 yaşında, Benfica'dan 50 milyon euro karşılığında) ve İngiliz millî bek Trent Alexander-Arnold (25 yaşında, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ile oynayabilmesi için Liverpool ile sözleşmesinin bitmesine bir ay kala Liverpool'dan 11 milyon euro karşılığında).

On iki ay sonra ve 182,2 milyon euro harcanmasının ardından, hiçbiri Mourinho'nun güveneceği Real Madrid kadrosunda ilk on birde yer bulamadı.

Barcelona: Guardiola ile olağanüstü bir kuşak

2010 yazında Barcelona, Pep Guardiola ve Lionel Messi'nin öncülüğündeki olağanüstü bir yerli yetenek kuşağı önderliğinde 2008'den beri kupaları topluyor ve dünya çapında üne kavuşuyordu.

O yılki transferler sınırlı ancak verimliydi: Valencia'dan forvet David Villa 40 milyon euro karşılığında, Liverpool'dan Arjantinli millî oyuncu Javier Mascherano 22 milyon euro karşılığında ve Sevilla'dan Brezilyalı bek Adriano Correa 9,5 milyon euro karşılığında katıldı.

Mourinho'nun Real Madrid ile ilk sezonu olan 2010-2011 sezonu, Barcelona'nın İspanya Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanmasıyla sona erdi; bu kupalar artık Barcelona'nın müzesinde yer alıyor.

On beş yılı aşkın bir süre sonra tarih tekerrür ediyor: İspanya, Barcelona'dan sekiz oyuncunun kadroya çağrılmasıyla dünya şampiyonu oluyor ve aynı yaz Mourinho Madrid'e geliyor.

Son sezonlarda, La Liga'nın getirdiği mali kısıtlamalar çerçevesinde ve kendi altyapısını geliştirmeye olan bağlılığı gereği Barcelona, eski altyapı oyuncusu Dani Olmo'yu Leipzig'den 60 milyon euro karşılığında, Girona'dan Pau Víctor'u 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı; ardından Marc-André ter Stegen'in sakatlanmasının ardından Polonyalı kaleci Wojciech Szczęsny'yi serbest oyuncu olarak takıma dahil etti.

2025 yazında, Hans Flick'in Barcelona'nın yedek kulübesinde bulunduğu ikinci transfer döneminde, kaleci Joan García'nın serbest kalma bedeli olarak Espanyol'a 25 milyon ödendi ve Roony Bardghji 2,5 milyon karşılığında katıldı; ayrıca kiralık oyuncular Marcus Rashford (Manchester United) ve João Cancelo (Al-Hilal) de kadroya dahil oldu.

2026 yazında ise Barcelona şimdiye kadar iki forvetle anlaşma sağladı: Newcastle'dan 70 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığında satın alınan 25 yaşındaki İngiltere millî takımı oyuncusu Anthony Gordon ve Borussia Dortmund'dan 22 milyon euro artı 7 milyon euro bonuslar karşılığında gelen Alman millî forvet Karim Adeyemi.

Julián Álvarez'i kadroya katma çabaları da sürerken, sahne hazır: Mourinho önderliğindeki Real Madrid, kıtasal düzeyde olmasa bile kesinlikle yerel düzeyde Barcelona'nın hakimiyetiyle karşı karşıya.