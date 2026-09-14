2026 Ballon d'Or yarışını erkenden alevlendiren açıklamalarında, genç İspanyol yıldız Lamine Yamal kendini rekabetin tam kalbine yerleştirdi ve bu sezon elde ettiklerinin, futbol dünyasının en köklü ödülünü kazanmaya en layık aday olduğunu, hatta doğrudan rakibi Kylian Mbappe'ye bile üstün geldiğini savundu.

Yamal'ın bu açıklamaları, efsane isim Jorge Valdano ile "Universo Valdano" programında yaptığı özel bir röportaj sırasında geldi. Yamal, ödüle olan layıklığından dikkat çekici bir özgüvenle bahsederek şunları söyledi: "Ödülü kime verirdim? Dünyanın en iyi oyuncusuna. Sanırım belki de dünyanın en iyisi olan iki kişi var ve bu yıl elde ettiklerimle bunu hak ediyorum. Bana göre dünyanın en iyileri ben ve Mbappe'yiz, bu son derece açık, maçları izleyen herkes bunu biliyor."

Ballon d'Or takıntısı ve Barcelona içinde oy birliği

Ünlü İspanyol gazeteci Anton Meana, Lamine Yamal'ın ödülü, Katalan kulübünde kendisinden önce gelen efsanelerin aksine, açıkça ilan edilmiş kişisel bir hedef olarak ele aldığını düşünüyor.

Meana, Cadena Ser radyosundaki ünlü "Carrusel Deportivo" programında şunları söyledi: "Lamine Yamal Ballon d'Or için oynuyor. Daha birkaç gün öncesine kadar kulüp onun adaylığı konusunda resmi bir tavır almamıştı, şimdi ise bu bir oy birliğine dönüştü. Teknik direktör, başkan, sportif direktör."

Sözlerine şöyle devam etti: "Herkes Lamine Yamal'ın bunu hak ettiğini söylüyor, Lamine de bunu açıkça ilan ediyor; bunu Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında ve Valdano'nun programında yapıyor, çünkü bu oyunu oynamak istiyor."

Şunları ekledi: "Messi Ballon d'Or ödülleri kazanmak için oynamadı; kupalar kazanmak için oynadı. Ama Lamine sürekli Ballon d'Or'u düşünüyor, adeta bir takıntısı var, onu kazanmak istiyor. Genç yaşta, ama şimdi kazanmak istiyor, mümkünse bu sezon."

"Güney Afrika 2010'dan daha büyük bir haksızlık"

Meana kesin argümanını çarpıcı bir tarihsel karşılaştırmaya dayandırdı ve Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda yaşananları hatırlattı. O turnuvada Messi liderliğindeki Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 mağlup olarak elenmiş, İspanya ise finalde Andres Iniesta'nın tarihi golüyle şampiyonluğa ulaşmıştı. Buna rağmen o dönem Ballon d'Or Messi'ye gitmiş, Iniesta ve Xavi ikinci ve üçüncü sırada yer almıştı.

Bu bağlamda Meana şunları söyledi: "Euro 2024'e katılacak olanın Lamine Yamal olmayacağının farkındayım, ancak bu yıl Ballon d'Or'u kaybetmenin, Güney Afrika 2010'da kaybetmekten çok daha büyük bir haksızlık olacağını düşünüyorum."

Yamal'ın bu sezon Mbappe'ye olan doğrudan üstünlüğüne kanıt olarak, yalnızca Mbappe'nin de oynadığı İspanya La Liga şampiyonluğunu kazanarak kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de, Mbappe liderliğindeki Fransa'yı yarı finalde eleyerek İspanya'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasını gösterdi.

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Lamal ile Mbappe mücadelesini kupalar belirleyecek

Analist Luis Flaquer de kendisiyle hemfikir olarak, takım kupaları kriterinin mücadeleyi belirleyeceğini vurguladı ve şunları söyledi: "Eğer rekabet Lamine ile Mbappe arasında sıkışırsa, bence iş halledilmiştir, çünkü takım kupaları belirleyici olandır ve bu Ballon d'Or kazanmanın şartlarından biridir."

Devamında şunları söyledi: "Yetenek açısından bir fark olabilir, çünkü Lamine'nin dediği gibi ikisi de dünyanın en iyi oyuncuları. Ama takım kupaları açısından, Lamine ligde ve ayrıca Dünya Kupası'nda da Mbappe'ye üstün geldi; Lamine, Mbappe'ye hükmetti ve turnuvayı kazandı."

Kulisteki Barcelona stratejisi

Gazeteci Jordi Marti ise, Barcelona kulübü içinde kendi mücevherlerinin adaylığını desteklemeye yönelik eksiksiz bir strateji bulunduğunu ortaya koyarak, konunun sahadaki performansın ötesine geçtiğini açıkladı.

Marti şunları söyledi: "Bence Barcelona'nın bir oyuncuyu desteklemesi iyi bir şey ve bu kadar çok Dünya Kupası şampiyonunun varlığı oyların birleşmesine katkı sağlayacaktır. Sahadaki performansın önemine inanıyorum, ama aynı zamanda Ballon d'Or töreninden önceki on gün içinde kuliste yürütülen siyasetin ve yapılan anlaşmaların da son derece önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Kulüp tek bir bütün olarak hareket etmeli."

Şunları ekledi: "Burada tehlikede olan çok şey var; Lamine'nin layıklığını, performansını, başarılarını ve gelişimini takdir etmeliyiz, çünkü Lamine sadece bir yetenek değil, aynı zamanda olgunluğa, zekaya, dengeye, sorumluluğa, bağlılığa ve yeteneğine eklenen daha birçok niteliğe sahip. Hem Lamine'nin markası hem de Barcelona açısından, olası bir Ballon d'Or zaferinin kulüp için temel bir strateji olması mantıklı."