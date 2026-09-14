2026 Ballon d'Or yarışını erkenden alevlendiren açıklamalarda, genç İspanyol yıldız Lamine Yamal kendisini rekabetin tam ortasına yerleştirdi ve bu sezon elde ettiği başarıların, doğrudan rakibi Kylian Mbappé'yi bile geride bırakarak, futbol dünyasının en köklü ödülünü kazanmaya en layık isim olduğunu gösterdiğini savundu.

Yamal'ın açıklamaları, efsane Jorge Valdano ile "Universo Valdano" programındaki özel bir röportaj sırasında geldi. Yamal ödülü hak ettiğine dair dikkat çekici bir özgüvenle konuştu ve şunları söyledi: "Onu kime verirdim? Dünyanın en iyi oyuncusuna. Sanırım dünyanın en iyisi olan belki iki kişi var ve bu yıl elde ettiklerimle onu hak ediyorum. Bana göre, ben ve Mbappé dünyanın en iyileriyiz, bu son derece açık, maçları izleyen herkes bunu biliyor."

Ballon d'Or takıntısı ve Barcelona içinde oy birliği

Ünlü İspanyol gazeteci Antón Meana, Lamine Yamal'ın ödülü, Katalan kulübünde kendisinden önce gelen efsanelerin aksine, açıkça ilan edilmiş kişisel bir hedef olarak ele aldığı görüşünde.

Meana, Cadena SER radyosunun ünlü "Carrusel Deportivo" programında şöyle konuştu: "Lamine Yamal Ballon d'Or için oynuyor. Daha birkaç gün önce bile kulüp onun adaylığı konusunda resmi bir tutum almamıştı, şimdiyse bu bir oy birliğine dönüştü. Teknik direktör, başkan, sportif direktör."

Ve devam etti: "Herkes Lamine Yamal'ın onu hak ettiğini söylüyor, Lamine de bunu alenen ilan ediyor. Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında ve Valdano'nun programında bunu yapıyor, çünkü bu oyunu oynamak istiyor."

Şunu ekledi: "Messi Ballon d'Or ödüllerini kazanmak için oynamadı; kupaları kazanmak için oynadı. Ama Lamine sürekli Ballon d'Or'u düşünüyor, bu onun için bir takıntı gibi, onu kazanmak istiyor. Yaşı küçük ama onu şimdi kazanmak istiyor, mümkünse bu sezon."

"Güney Afrika 2010'dan daha büyük bir haksızlık"

Meana kesin savunmasını çarpıcı bir tarihsel karşılaştırmaya dayandırdı ve 2010 Güney Afrika Dünya Kupası'nda yaşananları hatırlattı. O turnuvada Messi liderliğindeki Arjantin, çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 mağlup olarak elenmiş, İspanya ise finalde Andrés Iniesta'nın tarihi golüyle kupayı kazanmıştı. Buna rağmen Ballon d'Or o dönem Messi'ye gitmiş, Iniesta ve Xavi ikinci ve üçüncü sırada yer almıştı.

Bu bağlamda Meana şunları söyledi: "EURO 2024'te oynayacak olanın Lamine Yamal olmadığının farkındayım, ama bu yıl Ballon d'Or'u kaybetmesinin Güney Afrika 2010'da kaybetmekten çok daha büyük bir haksızlık olacağını düşünüyorum."

Yamal'ın bu sezon Mbappé karşısındaki doğrudan üstünlüğünü kanıtlarken, sadece kulüp düzeyinde Mbappé'nin de oynadığı İspanya La Liga şampiyonluğunu kazanmasına değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde de İspanya'yı, yarı finalde Mbappé liderliğindeki Fransa'yı eledikten sonra Dünya Kupası zaferine taşımasına dayandırdı.

Yamal-Mbappé mücadelesini kupalar belirleyecek

Analist Luis Flaquer de kendisiyle hemfikir oldu ve takım kupaları kriterinin mücadeleyi belirleyeceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Rekabet Lamine ile Mbappé arasına indirgenirse, bence iş bitmiştir, çünkü takım kupaları belirleyici unsurdur ve bu, Ballon d'Or'u kazanmanın koşullarından biridir."

Şöyle devam etti: "Yetenek açısından bir fark olabilir, çünkü Lamine'nin de dediği gibi, ikisi de dünyanın en iyi oyuncuları. Ama takım kupaları açısından, Lamine hem ligde hem de Dünya Kupası'nda Mbappé'ye üstünlük sağladı; Lamine, Mbappé'ye baskın çıktı ve turnuvayı kazandı."

Barcelona'nın perde arkasındaki stratejisi

Gazeteci Jordi Martí ise Barcelona kulübü içinde cevherlerinin adaylığını desteklemek için eksiksiz bir stratejinin varlığını ortaya koyarak, meselenin sahadaki performansın ötesine geçtiğini açıkladı.

Martí şöyle konuştu: "Barcelona'nın bir oyuncuyu desteklemesinin ve bu kadar çok Dünya Kupası şampiyonunun bulunmasının oyları birleştirmeye katkı sağlayacağının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Sahadaki performansın önemine inanıyorum, ama aynı zamanda biliyoruz ki Ballon d'Or töreninden önceki on gün içinde perde arkasında yürütülen siyasetin ve yapılan anlaşmaların son derece önemli bir rolü var. Kulüp tek bir bütün olarak çalışmalı."

Ve ekledi: "Burada masada çok şey var; Lamine'nin liyakatini, performansını, başarılarını ve gelişimini takdir etmeliyiz, çünkü Lamine sadece bir yetenek değil, aynı zamanda olgunluğa, zekaya, denge duygusuna, sorumluluğa, adanmışlığa ve yeteneğine eklenen başka niteliklere sahip. Hem Lamine'nin marka değeri için hem de Barcelona için, olası bir Ballon d'Or zaferinin kulübün temel bir stratejisi olması mantıklı."