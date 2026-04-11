2009 Bundesliga şampiyonu, küme düşmeye doğru hızla ilerliyor

Görünüşe göre VfL Wolfsburg önümüzdeki sezon Almanya'nın en üst liginde yer almayacak. 2009 Bundesliga şampiyonu, Cumartesi günü Eintracht Frankfurt'a 1-2 yenildi ve şu anda doğrudan küme düşme potasında bulunuyor.

Wolfsburg, önceki on bir maçının hiçbirini kazanamadı ve bu nedenle Frankfurt ile karşılaşmaya pek de güvenle çıkamadı.

Christian Eriksen'in orta sahada görev aldığı Wolfsburg, ilk yarının ortasında Oscar Højlund'un açılış golünü yedi. Napoli'nin forveti Rasmus'un kardeşi, sağ kanattan gelen ortayı güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.

On dakikadan fazla bir süre sonra Wolfsburg kalecisi Kamil Grabara, Jonathan Burkardt'ın şutunu kurtardı. Ancak Polonyalı kaleci topu uzaklaştırmaktan öteye gidemedi ve Arnaud Kalimuendo'nun reboundu ağlara gönderdiğini izlemek zorunda kaldı.

Wolfsburg'un Dzenan Pejcinovic'in attığı ikinci gol, uzatma dakikalarında geldi ve bu yüzden çok geç kalmıştı: 1-2. Wolfsburg, kalan beş maçla birlikte oldukça kötü bir durumda.

Die Wölfe, St. Pauli'nin dört puan gerisinde on yedinci sırada yer alıyor. Hamburg ekibi on altıncı sırada bulunuyor ve bu, sezon sonunda play-off'lara kalacağı anlamına geliyor.

On beşinci sıradaki FC Köln'ün iki puan gerisinde bulunan St. Pauli'nin ayrıca bir maçı daha var. Bayern Münih ile oynanacak bir iç saha maçı önlerinde dururken, St. Pauli'nin buradan puan alması pek olası görünmüyor.

Wolfsburg, Union Berlin (deplasman), Borussia Mönchengladbach (evinde), SC Freiburg (deplasman) ve Bayern (evinde) ile oynayacak, ardından son maç gününde rakibi St. Pauli'yi konuk edecek.

Günümüzün gerçekliği, Grafite ve Edin Dzeko ikilisinin Wolfsburg'un şu ana kadar kazandığı tek Bundesliga şampiyonluğunun temelini oluşturduğu 2008/09 sezonuyla keskin bir tezat oluşturuyor. Takımın Bundesliga'dan küme düşmesi daha önce hiç yaşanmamıştı.