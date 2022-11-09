Başta Real Madrid olmak üzere çok sayıda dev kulübün gözünü diktiği genç yıldız, Brezilya futbol tarihinde bir ilki başardı.

Dünya futbolunun önümüzdeki yıllardaki yeni fenomeni olması beklenen 2006 doğumlu Endrick Felipe, şimdiden futbol tarihine geçmeyi başardı. Brezilya futbolunun en köklü takımlarından biri olan Palmeiras'ın formasını giden Endrick, Palmeiras için tüm kategorilerde şampiyonluk kazanan ilk oyuncu oldu ve adını dünya futbol tarihine yazdırdı.

Birkaç gün önce ilk Brasileirao kupasını kazanan Endrick takımıyla daha önce U11, U13, U15, U17 ve U20 şampiyonlukları da elde etmişti.

Real Madrid yakından takip ediyor

Atletico Paranaense'ye attığı golle Palmeiras tarihinin A takımda süre alan ve gol atan en genç oyuncusu olmayı başaran Endrick, takımı için oynadığı 193 maça 164 gol sığdırarak, skora yatkınlığını da ortaya koydu.

Son dönemde Vinicius Junior ve Rodrygo gibi Brezilya'da parlayan önemli genç yetenekleri kadrosuna katan Real Madrid başta olmak üzere çok sayıda Avrupa devinin yakın takibinde olan Endrick, 2022 yılı içerisinde Copa Sao Paulo Junior, Brezilya U20 Şampiyonası ve U17 Copa do Brasil şampiyonlukları elde etti ve kalitesini ispatladı.