2003'ten beri ilk: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde yer almıyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kabus gibi sezonu devam ediyor.

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Vodadone Park'ta Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Kayserispor'a 2-1 yenildi ve kupaya çeyrek finalde veda etti.

Kayserispor bir önceki turda yine deplasmanda Fenerbahçe'yi 10 kişi kalmasına rağmen uzatma dakikalarında bulduğu golle elemeyi başarmıştı.

Galatasaray ise 5. turda PTT 1.Lig ekibi Denizlispor'a normal süresi 3-3 biten maçta penaltılarda 6-5 kaybederek kupaya erken veda etmek zorunda kalmıştı.

Bu sonuçlarla birlikte, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2002-2003 sezonundan bu yana ilk kez Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yarı finalde yer alamayacak.

Süper Lig'de de işler yolunda gitmiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Süper Lig'de de istediği sonuçları alamıyor.

Fenerbahçe topladığı 46 puanla 4. sırada yer alıyor ve lider Trabzonspor'un 20 puan gerisine düşmüş durumda.

Önder Karaveli'nin gelmesinin ardından topladığı puanlarla dikkat çekse de Beşiktaş 44 puanla 6. sırada.

Galatasaray ise kabus gibi bir sezonu geride bırakarak anlık 12. sırada yer alıyor. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle küme düşme hattından uzaklamış konumdalar.

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