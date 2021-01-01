"2002 ruhu değil, çocukların kendi ruhu"

Milli takımın eski stoperlerinden Bülent Korkmaz, yeni jenerasyon için yapılan '2002 ruhu' yakıştırmasına katılmadığını söyledi.

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Bülent Korkmaz, A Milli Takım'ın son dönemdeki başarısıyla ilgili konuştu.

Milli takımın eski stoperi, 2002 ruhu gibi söylemlere katılmadığını vurguladı.

Ne söylendi?

Bülent Korkmaz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada milli takımın bu başarısında Şenol Güneş'in büyük pay sahibi olduğunu söyledi:

"Başta Şenol hoca olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Gruplara çok iyi başlangıç yaptılar. Benim için tesadüf değildi, ben bu oyuncuları Lucescu zamanından beri takip ediyorum. Şenol hocanın çok büyük katkısı var.

Bu takımı 3-4 sene önce oluşturan Lucescu'yu da tebrik etmek gerek. Şenol hoca ile birlikte bu çocuklar genç yaşta olgunlaştılar. Bu milli takım, 3-4 büyük turnuvada yer alır. Dünya Kupası'na gideceğimize inanıyorum. Çok iyi ve yetenekli oyuncularımız var.

Milli takım çok iyi durumda, onlarla gurur duyuyorum, çok takdir ediyorum. Niye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda yarı final, final olmasın?"

Bunu iki sene önce söyledim, 'Avrupa Şampiyonası'na ve Dünya Kupası'na gideceğiz.' dedim. Ben bunu bu sonuçlar alındı diye söylemiyorum. Bu ekip, 4-5 turnuva yapacak. Mevcut kadroya gelen oyuncular da olacak.

4-5 turnuvada final de şampiyonluk da olabilir. Çok büyük başarı elde edeceğimizi söylüyorum. '2002 ruhu' gibi sözlere katılmıyorum. Bu çocukların kendi ruhu var, başka bir şeye ihtiyaç yok. Onların kendi içlerinde, düşüncelerinde, birlikteliklerinde gereken her şey var."

"Türk futbolcular, Avrupa piyasasına göre çok ucuz"

Bülent Korkmaz, milli takımda kulüp takımı havasını gördüğünü ve bunun da başarıda oldukça önemli olduğunu vurguladı:

Milli oyuncular, milli takım kamplarına gelmeyi özlemle beklediklerini söylüyorlarsa her şeyi halletmişler demektir. Milli takımın kulüp havasında olması çok zordur. Bu takım bunu halletmiş. Bu söylemleri dile getiren oyuncuların bulunduğu milli takımın önü çok açık.

"Bizim zamanımızda oyuncuların neredeyse hepsi Türkiye'de oynuyordu. Avrupa'da 2-3 kişi vardı. Çağlar ve Merih, hiç büyük takım görmeden Avrupa'ya gitti. Zeki de aynı şekilde. Umut Meraş, Bursa'dan Fransa'ya gitti. Yusuf çok farklı bir oyuna büründü.

Hakan Çalhanoğlu'nu konuşmaya gerek yok. Okay'ın, İspanya'da aldığı taktiksel pozisyon bilgisi onu bir üst seviyeye çıkardı. Burak Yılmaz şunu gösterdi, yaşınız ne olursa olsun önemli olan kendinizi futbola vermeniz. Müthiş oynuyor. Fransa'da da müthiş oynuyor. Gurur duyuyorum.

Demek ki bizim ülkemizde o potansiyel var, o potansiyeli çıkarabilecek eğitmenler gerek. Maalesef o seviyede değiliz. Bir tek Galatasaray çıkarmaya çalışıyor. Ozan Kabak bunun en iyi örneği. Türk futbolcular, Avrupa piyasasına göre bonservis olarak çok ucuz.

Göreceksiniz önümüzdeki sezon 3-4 Türk oyuncu daha Fransa'ya gidecek. Dolayısıyla potansiyel var, o potansiyelin daha fazlasını çıkarmamız gerek. Kulüplerin ekonomik durumunu düşününce o yatırımı yapmak zorundalar."

"Altınordu ve Bursaspor'da çok beğendiğim oyuncular var"

52 yaşındaki teknik direktör, "Size göre gelecek sezon hangi isimleri Avrupa'da göreceğiz?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı:

"İsim veremem ama biliyorum, tahmin ediyorum. Özellikle Altınordu ve Bursaspor'da çok beğendiğim oyuncular var, Süper Lig'de de oynayanlar var. Dolayısıyla bu işi yapacaklar.

Avrupalılar buradan çok maçı seyrediyor. Bu mevcut durumdan önce de Avrupa'ya gidip maçlar seyrediyordum. Bana da bu isimleri soruyorlar."

"Uğurcan'a 'Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisin' demiştim"

Türk futbol tarihinin en önemli stoperleri arasında yer alan Bülent Korkmaz, Türkiye'nin savunma hattındaki önemli isimleri hakkında şunları söyledi:

"Son maçta Norveç'te Haaland ve Sörloth, ondan önce Hollanda'da Depay vardı. Avrupa'nın en önde oyuncuları karşısında savunma oyuncularımız iyi oynayınca ön plana çıkıyorlar. Tabii ki sadece savunma değil, takım ön planda.

Uğurcan'a geçen sene Konyaspor ile Trabzonspor'u 4-3 yendiğimiz maçta, 'Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisin' demiştim. Çok beğendiğim bir kaleci. Çağlar'ı söylemeye gerek yok, Zeki kendini geliştirdi. Umut, Bursa ligden düştü ona rağmen gitti, o da çok iyi.

Ozan Kabak çok iyi oynuyor. Kaan, Alman disipliniyle çok farklı. Merih inşallah iyileşir. Hepsi Avrupa'da bilinen, değerli oyuncular. Saygı görüyorlar. O performansı verdikleri için tüm oyuncular, hocalar onlara saygı duyuyor. Onların da güveni artıyor, çok doğru yoldalar."

Bülent Korkmaz ne yapıyor?

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerine başlayan Bülent Korkmaz, şu anda herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Sezon başında Konyaspor'un başında bulunan 52 yaşındaki teknik direktör, henüz lig maçına çıkmadan yeşil-beyazlılar ile yollarını ayırmıştı.

Bülent Korkmaz, futbolculuğu döneminde 106 kez milli olmayı başardı.