Suudi Arabistan milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesi, sadece hayal kırıklığı yaratan bir katılımın sonu olmakla kalmadı, aynı zamanda “Yeşiller”in tarihindeki en umutsuz turnuvalardan birini ortaya çıkardı. Eleme turlarına yükselme konusundaki büyük beklentilerin ardından, milli takım sadece 2 puanla grubunun en alt sıralarında yer aldı; tek bir gol atarken kalesinde 5 gol yedi. Bu sonuç, teknik ve hücum açısından yaşanan çöküşü yansıtarak taraftarları şok etti.

Sorun sadece sonuçlarda değil, takımın grup aşaması boyunca sergilediği sönük performanstaydı. “Yeşiller”, herhangi bir hücum çözümünden yoksun kaldı, fırsat yaratamadı ya da bunları değerlendiremedi; turnuvanın büyük bir bölümünde rakiplerinin kalesini tehdit edemedi, sanki hücum hattı sahneye hiç çıkmamış gibiydi.

Suudi milli takımı, turnuva boyunca sadece tek bir gol atabildi; bu gol, “El Şark El Awsat” gazetesinin aktardığına göre, Uruguay ile oynanan açılış maçında savunma oyuncusu Abdülilah El-Amri tarafından atıldı ve bu şok edici rakam, hücumdaki krizin boyutunu yansıtıyor. Daha da acı olan ise, forvetlerden çok savunma oyuncularının daha etkili olmasıydı; bu durum, takımın kale önünde yaşadığı sıkıntıyı özetliyor.

Bu sonuç, Suudi milli takımının hiçbir gol atamadan ve 12 gol yiyerek grup aşamasından elendiği 2002 Kore-Japonya Dünya Kupası'nı akıllara getirdi. Doğru ki bu turnuvada aynı ölçekte bir savunma çöküşü yaşanmadı, ancak en az o kadar ciddi bir hücum krizi ortaya çıktı ve Suudi forvetlerin gerilemesi ile en üst seviyede rekabet edememe sorunu yeniden gündeme geldi.

Turnuvaya katılım sayısının 48’e çıkarılması ve üçüncü sırayı alan takımlara ek biletler verilmesi sayesinde, bu turnuva eleme konusunda eşi benzeri görülmemiş fırsatlar sunuyordu; bu da başarısızlığın acısını daha da artırdı. Buna rağmen, “Yeşiller” bu tarihi fırsatı değerlendiremedi ve “El Şark El Awsat” gazetesinin aktardığına göre, Dünya Kupası’nda üst üste altıncı kez eleme turlarına katılamama serisini sürdürdü.

Turnuva boyunca milli takım, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalmakla yetindi; ardından İspanya’ya karşı 4-0’lık ağır bir yenilgiyle büyük bir darbe aldı ve karakter, etkinlik ve rekabet gücünden yoksun bir turnuvada hiçbir galibiyet alamadan turnuvayı tamamladı.

2022 Katar Dünya Kupası’nda Arjantin’e karşı tarihi bir galibiyet elde edilerek taraftarlara milli takımın büyük takımlarla başa çıkabileceğine dair umut verilmiş olsa da, 2026 turnuvası bu imajı tamamen yok etti; “Yeşiller”, daha düşük kalitede, daha zayıf bir karakter sergileyerek rakiplerine ayak uydurmakta daha da yetersiz kaldı.

Son darbe, Yeşil Adalar milli takımı karşısında geldi; Suudi milli takımı, 32'li tura yükselmek için altın bir fırsat yakaladı, zira sadece galibiyet bile tur atlamasını sağlayacaktı. Ancak FIFA sıralamasında 64. sırada yer alan ve Suudi Arabistan’ın altı sıra gerisinde bulunan bir takım karşısında “Yeşiller”, en kolay fırsatlarını bile değerlendiremeyecek kadar çaresiz göründü ve Dünya Kupası’ndan erken elendi.