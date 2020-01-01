Süper Lig

2000'li yıllardaki seyircisiz derbiler

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Turk Telekom Arena Galatasaray 02262014
Getty
Galatasaray ve Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz derbi maçlarda hangi sonuçları aldı?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Lige oldukça iyi bir başlangıç yaparak 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 4 puanlı Fenerbahçe'yi 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.

Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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    Peki Galatasaray ve Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz derbi maçlarda hangi sonuçları aldı?

    İşte 2000'li yıllardan itibaren iki ekibin de oynadığı derbi karşılaşmaları ve alınan skorlar:

    TARİH MAÇ
    29 Eylül 2007 Galatasaray 2-1 Beşiktaş
    10 Nisan 2011 Galatasaray 0-1 Trabzonspor
    24 Eylül 2012 Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
    7 Ekim 2012 Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş
    11 Mayıs 2014 Trabzonspor 1-4 Galatasaray
    15 Mart 2020 Galatasaray 0-0 Beşiktaş

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