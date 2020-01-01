2000'li yıllardaki seyircisiz derbiler
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Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Lige oldukça iyi bir başlangıç yaparak 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 4 puanlı Fenerbahçe'yi 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.
Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Peki Galatasaray ve Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz derbi maçlarda hangi sonuçları aldı?
İşte 2000'li yıllardan itibaren iki ekibin de oynadığı derbi karşılaşmaları ve alınan skorlar:
|TARİH
|MAÇ
|29 Eylül 2007
|Galatasaray 2-1 Beşiktaş
|10 Nisan 2011
|Galatasaray 0-1 Trabzonspor
|24 Eylül 2012
|Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor
|7 Ekim 2012
|Fenerbahçe 3-0 Beşiktaş
|11 Mayıs 2014
|Trabzonspor 1-4 Galatasaray
|15 Mart 2020
|Galatasaray 0-0 Beşiktaş