2000'li yıllardaki seyircisiz derbiler

Galatasaray ve Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz derbi maçlarda hangi sonuçları aldı?

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 3. haftasında iki ezeli rakip ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Lige oldukça iyi bir başlangıç yaparak 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 4 puanlı Fenerbahçe'yi 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda konuk edecek.

Karşılaşma salgın nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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Peki Galatasaray ve Fenerbahçe 2000'li yıllardan itibaren oynadığı seyircisiz derbi maçlarda hangi sonuçları aldı?

İşte 2000'li yıllardan itibaren iki ekibin de oynadığı derbi karşılaşmaları ve alınan skorlar: