Sunderland'ın mevcut, Lille'in ise eski oyuncusu Belçikalı Thomas Meunier, oyuncu fiyatlarındaki çılgın artışı eleştirerek, transfer bedelinin artık herhangi bir oyuncunun seviyesini değerlendirmek için mantıklı bir ölçüt olmaktan çıktığını vurguladı. Bu açıklamalar, Faslı Ayoub Bouaddi'nin 100 milyon euro karşılığında Manchester City'ye transfer olmasının ardından geldi.

Meunier, 2024-2025 sezonunda Lille formasıyla Bouaddi'nin yanında oynamıştı ve Faslı orta saha oyuncusunun sahip olduğu potansiyeli çok iyi biliyor. Nitekim onun yeteneğini övmekten çekinmedi, ancak aynı zamanda İngiliz kulübünün onu kadrosuna katmak için ödediği devasa meblağla değerini ilişkilendirmeyi reddetti.

Meunier, "Foot Mercato" ağının aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Ayoub inanılmaz bir oyuncu, ama artık paradan bahsetmemize gerek yok, çünkü transfer piyasasında hiçbir mantık kalmadı."

35 yaşındaki Belçikalı oyuncu şöyle ekledi: "200 milyon sterline bir eşek de satın alabilirsiniz, 20 milyona ise çok iyi bir oyuncu alabilirsiniz. Artık hiçbir anlamı yok."

Bouaddi: Lille'den Manchester City'ye

Meunier, transfer piyasasına yönelik eleştirilerine rağmen, genç oyuncunun Lille'in ilk takımında boy göstermeye başlamasından bu yana gelişimini dikkat çekici bir şekilde sürdürmesinin ardından Bouaddi'nin övgüyü hak ettiğini vurguladı.

Bouaddi, Fransız kulübünün formasıyla 96 maç oynamış, ardından 2026 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı ile yaptığı çıkışla daha fazla dikkat çekmişti. Fas'ın turnuvada oynadığı 6 maçın 5'inde ilk 11'de başladı.

Bu parlak performans, aralarında Arsenal, Manchester United ve Bayern Münih'in de bulunduğu bir dizi büyük Avrupa kulübünü oyuncunun hizmetlerini almak için bir yarışa soktu; ancak transferi Manchester City lehine sonuçlandırdı.

Bouaddi, İngiliz kulübüne 100 milyon euro karşılığında transfer oldu. Lille için rekor niteliğindeki bu transferle, oyuncunun transfer bedeli, Meunier'in şiddetle eleştirdiği oyuncu fiyatlarındaki büyük artışın açık bir örneği haline geldi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz