Saygın Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoglu'nun haberine göre Trabzon, golcü Darwin Nunez ile anlaşma sağladı. Ancak buna karşın, oyuncunun kulübü Al-Hilal ile yürütülen ve karmaşık geçmesi muhtemel görüşmeler sürüyor.

Sonuçta Suudi Arabistan'ın dev kulübü Nunez için daha geçen yıl Liverpool'a 53 milyon euro bonservis ödedi. Uruguaylı futbolcunun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, bu nedenle Al-Hilal'in onu değerinin altında satmak istemeyeceği kesin. Sabuncuoglu'nun haberinde bonservis beklentisinin ne kadar olduğuna dair ise bir bilgi yer almıyor.

Maaş açısından bakıldığında ise Nunez'in, sezonu Süper Lig'de üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor'a transfer olması halinde fedakarlık yapması gerekecek. Al-Hilal'de yıllık net yaklaşık 15 milyon euro kazandığı belirtilen oyuncuya, iddialara göre Trabzonspor en fazla senelik sekiz milyon euro önerebilir.

Darwin Nunez gelecekte Trabzonspor'da Mohamed Salah ile birlikte fırtına estirecek mi?

Bu arada Al-Hilal, Nunez'in satışına prensipte tamamen açık. Sonuçta 27 yaşındaki oyuncu, Karim Benzema'nın gelişinin ardından şubat ayı başında bir anda kadro dışı bırakıldı.

Suudi Pro League'deki katı yabancı kuralı nedeniyle Al-Hilal, yerel lig kadrosundan bir yabancı oyuncuyu çıkarmak zorunda kaldı ve tercihini Nunez'den yana kullandı. Hücum oyuncusu şubat ortasına kadar sadece AFC Şampiyonlar Ligi'nde iki maça çıktı ve şimdi yarım yıldır resmi maçta süre alamıyor. Daha önce Al-Hilal formasıyla 24 maçta dokuz gol ve beş asist üretmişti.

Getty Images

Trabzonspor'da Nunez, ünlü bir eski tanıdığıyla yeniden buluşacak. Uruguaylı milli futbolcu, 2022 ile 2025 yılları arasında Liverpool hücumunda Mohamed Salah ile birlikte oynadı; Anfield Road'a veda ettikten sonra kısa süre önce bonservissiz ve büyük yankı uyandırarak Trabzon'a imza atan da Salah olmuştu.

Kuzeydoğu Türkiye'nin köklü kulübü, Mısırlı yıldız ve muhtemelen Nunez ile birlikte seri şampiyon Galatasaray başta olmak üzere İstanbul kulüplerine meydan okumayı ve 2022'den bu yana ilk şampiyonluğunu hedefliyor.

Öte yandan Trabzonspor'un Nunez için düşündüğü transfer modeli, satın alma opsiyonlu kiralama olarak öne çıkıyor. Al-Hilal'in buna yanaşıp yanaşmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Beklenen bonservis yaklaşık bu seviyede olursa Nunez, kariyeri boyunca kendisi için ödenen bonservisler açısından 200 milyon euro barajını aşan tarihteki dokuzuncu futbolcu olacak. Bunun için en az 16 milyon euro gerekiyor. Eski Liverpool oyuncusu için bugüne kadar toplam 184 milyon euro ödendi.