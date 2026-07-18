200'den fazla federasyon, Infantino'nun FIFA başkanlığı görevinde kalmasını destekliyor... Avrupa'dan ise muhalefet var

Gianni Infantino, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlık yarışını erken bir aşamada sonuçlandırmaya doğru ilerliyor gibi görünüyor; zira 2027 yılında yapılması planlanan ve dördüncü dönem başkanlığı hedeflediği seçimler öncesinde ezici bir destekten yararlanıyor.

İngiliz “The Guardian” gazetesi, 2016 yılından bu yana FIFA başkanlığını yürüten Infantino’nun, FIFA’ya üye 211 ulusal federasyondan 200’den fazlasının resmi desteğine sahip olduğunu, ancak birkaç federasyonun desteğini açıklamakta hâlâ tereddüt ettiğini bildirdi.

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Henüz tavrını netleştirmeyen kuruluşlar arasında birçok Avrupa federasyonu da yer alıyor; bunların arasında, Infantino’ya resmi desteğini açıklamayan Alman Futbol Federasyonu da bulunuyor.

Ayrıca bazı federasyonlar, sadakatlerini açıklamaları için FIFA’dan sürekli baskı gördüklerini hissediyorlar; gazeteye göre bu durum, Uluslararası Futbol Federasyonu’nun etik kurallarına aykırıdır.

Tereddüt eden federasyonların sayısı sınırlı olsa da, Fransız “L’Équipe” gazetesine göre, özellikle şu ana kadar gerçek bir rakip bulunmaması nedeniyle, Mart 2027’de yapılması planlanan FIFA Kongresi’nde Infantino’nun yeniden seçilmesi neredeyse kesin gibi görünüyor.

Adaylık başvuruları 18 Kasım'a kadar açık olsa da, şu ana kadar hiçbir aday yarışa katılma niyetini ciddi bir şekilde açıklamadı.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile olan yakın ilişkisi nedeniyle Infantino’ya yöneltilen eleştiriler – ki bu eleştiriler, Dünya Kupası sırasında Folarin Balugun’un cezası kaldırılmasıyla ilgili tartışmaların ardından daha da şiddetlendi – görünüşe göre İsviçreli yetkilinin Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) içinde sahip olduğu desteğin boyutunu etkilemedi.