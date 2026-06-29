20 yıllık istikrarlı performansının ardından... Kanadalı yıldız, Pirlo'nun rekoruna ulaştı

Kanada milli takımı, Güney Afrika’ya karşı 90+2. dakikada Stephen Ostakio’nun attığı golle aldığı nefes kesici galibiyetin ardından, 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Ostakio, ceza sahası sınırında uzaklaştırılan topu takip ederek, doğrudan ağların alt köşesine sert bir vuruşla maçın tek golünü attı.

ESPN'inhaberine göre, Ostakio maç boyunca duran toplardan 5 gol fırsatı yarattı ve bu sayıyla, 1966 yılından bu yana Dünya Kupası eleme turlarında kaydedilen en yüksek rakama ulaştı. Bu rekor, 2006 Dünya Kupası yarı finalinde Almanya karşısında Andrea Pirlo tarafından kırılmıştı.

Ayrıca Kanada, 2014 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Yunanistan'ı penaltı atışlarında eleyen Kosta Rika'dan bu yana, 12 yıl sonra Dünya Kupası eleme turlarında bir sonraki tura yükselen ilk CONCACAF takımı oldu.

ESPN, “Ostachio, Landon Donovan (iki gol) ve Brian McBride’ın ardından, MLS’de aktif olarak oynayan üçüncü oyuncu olarak Dünya Kupası eleme turlarında gol attı” diye ekledi.

ESPN, “Güney Afrika karşısında 7 şut daha ekleyen Kanada, 2026 Dünya Kupası’nda toplam 28 şut attı; bu, turnuvadaki tüm milli takımlar arasında en yüksek rakamdır. Bu rakam, 1966 yılından bu yana bir Dünya Kupası turnuvasında bir CONCACAF milli takımı tarafından elde edilen en yüksek sayıya eşittir; bu rekor, 1986 Dünya Kupası’nda Meksika milli takımı tarafından kırılmıştı.”