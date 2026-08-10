20 yılın ardından! Real'in süper yıldızı Kylian Mbappe görünüşe göre sürpriz bir transfer gerçekleştiriyor

Fransa Ligue 1’in önde gelen isimlerinden Thibaud Vezirian’ın haberine göre, şu ana kadar Nike tarafından desteklenen Mbappe yakında "beklenmedik bir markaya" katılacak, ancak haberde şirketin adı geçmiyor. Her hâlükârda Adidas, Puma ya da Under Armour gibi başka bir spor giyim deviyle iş birliği planlanmıyor. Bu markaların hepsinin daha önce Fransa’dan 27 yaşındaki forvetle bir iş birliğine ilgi duyduğu belirtiliyor.

Vezirian, "Futbol yıldızı, markanın yüksek kaliteli futbol ayakkabılarıyla futbol dünyasına görkemli bir giriş yapmasına katkıda bulunacak" iddiasında bulundu. "Kylian Mbappe hiç şüphesiz markasından ve şirketteki payından fayda sağlayacak." Sözleşmenin imzalanmasının çok yakın olduğu öne sürülüyor.

Nike ile iş birliğinin sona ereceğine dair son olarak L'Equipe, RMC ve Le Parisien de haber yapmıştı. Mbappe, sekiz yaşından bu yana, yani yaklaşık 20 yıldır, Nike ile çalışıyor. Son olarak bu sponsorluktan yılda yaklaşık 14 milyon euro kazandığı belirtiliyor. Sözleşmenin haziran sonunda sona erdiği, ancak Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılımı nedeniyle temmuz sonuna kadar uzatıldığı iddia ediliyor.

Real Madrid yeni sezona 22 Ağustos'ta başlıyor

Mbappe, Nike’tan kısa süre önce kendi imza kramponlarını almıştı ve bu tasarımın, memleketi Paris’in sokaklarıyla olan bağını simgelediği belirtiliyor.

Bu arada kulübü Real Madrid de uzun yıllardır Adidas tarafından giydiriliyor. Mbappe’nin Eflatun-Beyazlılar ile sözleşmesi 2029’a kadar devam ediyor. Büyük bir kupa olmadan geçen hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından Mbappe, gelecek sezonda yeniden çıkışa geçmek istiyor. Real, kadrosunu Yan Diomande, Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ve Ibrahima Konate gibi bazı yüksek profilli yeni transferlerle güçlendirdi. Ligdeki ilk maç 22 Ağustos’ta Espanyol Barcelona’ya karşı oynanacak, büyük olasılıkla Mbappe de o zaman yeni ayakkabılarıyla sahada olacak.