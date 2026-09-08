2006 yılından bu yana ilk kez, "Ballon d'Or" ödülüne aday gösterilenler listesinde son Dünya Kupası finallerinde yer almayan yalnızca bir oyuncu bulunuyor. Dünya Kupası'ndaki yokluğuna rağmen, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazanan Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia, 2026 listesindeki tek istisna olarak öne çıkıyor. Bu durum, yirmi yıl önce Kamerunlu efsane Samuel Eto'o'nun başına gelenleri akıllara getiriyor.

Kvaratskhelia, bu yılki 30 aday arasında benzersiz bir durum teşkil ediyor; çünkü ülkesi Gürcistan'ın milli takımının elenmesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası müsabakalarında yer almayan tek oyuncu. Bu, ödülün tarihinde nadir görülen bir tezat olsa da, Fransız "L'Équipe" gazetesine göre türünün ilk örneği değil.

2023 sürümünde, aday listesindeki 30 oyuncudan 7'si Katar Dünya Kupası'nda yer almamıştı; o dönemde Gürcü yıldız, sakatlık nedeniyle kadro dışı bırakılan Karim Benzema ile birlikte listedeydi. Ayrıca milli takımları elenen bir beşli de listede yer alıyordu: Victor Osimhen, Mohamed Salah, Nicolo Barella, Martin Ödegaard ve Erling Haaland. Dünya Kupası'ndaki yokluğuna rağmen Haaland, Manchester City'yi tarihi bir üçlemeye (Şampiyonlar Ligi, İngiltere Ligi ve FA Cup) taşıdıktan sonra Ballon d'Or'da Lionel Messi'nin ardından ikinci sırayı elde etmeyi başardı.

Bundan beş yıl önce, yani 2018 sürümünde, Dünya Kupası'ndaki yokluk yalnızca 3 oyuncuyla sınırlıydı; Benzema, o dönem şampiyonluğa ulaşan Fransa milli takımının kadrosundan çıkarıldığı için yer almamıştı; Galli Gareth Bale ve Atletico Madrid'in kalecisi Slovenyalı Jan Oblak ise milli takımlarıyla finallere yükselmeyi başaramamıştı.

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2014 sürümüne gelince, "France Football" dergisi ile Uluslararası Federasyon "FIFA" arasındaki ortaklık döneminde ve listenin 23 oyuncuyla sınırlı olduğu dönemde, Brezilya Dünya Kupası'nda eleme nedeniyle yer almayan yalnızca iki oyuncu vardı: Gareth Bale ve Zlatan Ibrahimovic. Buna karşılık, 2010 sürümünde 23 adayın tamamı istisnasız Güney Afrika Dünya Kupası'nda yer almıştı.

Listede Dünya Kupası'nda yer almayan yalnızca bir oyuncunun bulunduğu senaryoya dönmek için ise, listenin 50 oyuncudan oluştuğu 2006 sürümüne gitmek gerekiyor. O dönemde Eto'o, nihai değerlendirmede oy alan ve Dünya Kupası'nda yer almayan tek oyuncuydu. Bu durum, Kamerun'un Almanya Dünya Kupası'na katılamamasının hayal kırıklığına rağmen, Barcelona ile İspanya Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupalarını kazandığı, Arsenal'e karşı oynanan Avrupa finalinde de gol atarak 26 golle La Liga'nın gol kralı unvanını elde ettiği olağanüstü bir sezonun ardından gelmişti.

Eto'o'nun o dönemki serüveni, Dünya Kupası'nda oynayan beş oyuncunun ardından Ballon d'Or'da altıncı sırada son buldu; bu oyuncuların başında ise o dönem Avrupa'nın en iyi oyuncusu ödülünü kazanan takım arkadaşı Ronaldinho geliyordu.