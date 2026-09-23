Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'ya yöneltilen eleştiriler, ekibinin İspanya Ligi'nin yedinci haftasında oynanan başkent derbisinde ezeli rakibi Atletico Madrid'e 2-1 yenilmesinin ardından şiddetlendi. Bu mağlubiyetle takım dördüncü sıraya geriledi ve lider Barcelona'nın 6 puan gerisinde kaldı.

Arda Güler maça ilk 11'de başladı ve sağ kanat mevkiinde görev yaptı; ancak Mourinho, 54. dakikada onu oyundan almaya karar verdi.

Arda Güler'in çıkmasının ardından Kylian Mbappe, yaklaşık yarım saat boyunca Real Madrid'in duran toplarını kullandı; ancak etkili olamadı. Takımın maçtaki tek golü ise 82. dakikada oyuna giren Bernardo Silva'nın kullandığı bir duran toptan geldi.

Mourinho'nun tercihlerine dair soru işaretleri artarken, Portekizli teknik adama yöneltilen eleştiriler de tırmandı; özellikle duran topların kullanımında Arda Güler'e bel bağlanması konusunda. "Cadena COPE" radyosunun yorumcusu Paco Gonzalez, Arda Güler'in yokluğunda Real Madrid'in duran topları kullanmak için elindeki seçenekleri sorgularken şöyle konuştu: "Arda Güler dışında tek bir oyuncu yok mu?"

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Türk gazetesi Hurriyet'in aktardığına göre şunları ekledi: "Real Madrid'de geçen sezona kıyasla daha iyi hâle gelmiş ya da daha iyi bir form yaşayan bir oyuncu var mı? Ya da Real Madrid geçen sezona kıyasla hangi alanda daha iyi hâle geldi? Arda Güler sahada olmadığında."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Real Madrid'de duran topları kullanabilecek tek bir oyuncu yok mu? Sadece Bernardo Silva var, ama o da yeterince oynama fırsatı bulamıyor. Arda yokken, takımın gol kralı Mbappe duran topları kullanıyor. Bu, bize Real Madrid'in oyuncu kadrosunun kalitesi hakkında bir fikir vermeli."

Şöyle devam etti: "Kadro geçen sezona kıyasla aynı ve orta açmak için gereken teknik beceriye sahip oyuncular konusunda bir eksiklik var. Arda Güler ve Bernardo Silva takımın en yaratıcı iki oyuncusu, ancak Mourinho önemli maçlarda ikisini orta sahada birlikte oynatmayı asla düşünmez; çünkü hâlâ büyük isimlere gereğinden fazla saygı gösteriyor."

Sözlerine şunları da ekledi: "Mourinho'nun uyguladığı oyun tarzı ve futbol felsefesi hiç gelişmedi; 20 yıl önce uyguladığı tarzın aynısı."