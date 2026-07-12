20 yıl sonra… Embolo, Dünya Kupası’nda hile yaptığı için cezalandırılan dördüncü oyuncu oldu

Pazar sabahı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile İsviçre arasında oynanan maçta, nadir görülen bir hakem kararı yaşandı. İsviçreli forvet Breel Embolo, uzatmaların ardından “Tango Dansçıları”nın 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan maçta, hakemi kandırdığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı.

İstatistik ağı “Opta”ya göre, Embolo, Dünya Kupası tarihinde hakemi aldatma nedeniyle ikinci sarı kart gören dördüncü oyuncu oldu ve 2006 Dünya Kupası’nda Brezilya karşısında Ganalı Asamoah Gyan’dan bu yana bu cezaya maruz kalan ilk oyuncu oldu.

Maçın 72. dakikasında Portekizli hakem João Pinheiro, Leandro Paredes'in Embolo'ya yaptığı faulü tespit etti ve Arjantinli oyuncuya sarı kart gösterdi.

Ancak video yardım sistemi, “yanlış oyuncu tanımlaması” (Mistaken Identity) gerekçesiyle devreye girdi; bu, faulün başka bir oyuncu tarafından işlendiğinin ortaya çıkması durumunda uyarının gözden geçirilmesine izin veren yeni bir kuraldır.

Ekran görüntüsü incelendikten sonra, Paredes’in faul yapmadığı ve Embolo’nun faul almak için kasten hile yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Arjantinli oyuncuya verilen uyarı iptal edildi ve hakem, İsviçreli forvete sarı kart gösterdi.

Empulou, ilk yarıda zaten bir sarı kart görmüş olduğu için sahadan atıldı ve İsviçre milli takımı, 1-1’lik beraberliği yakalayarak dengesini yeniden kazanmış olduğu bir anda 10 kişi kaldı.

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Öte yandan Arjantin milli takımı, uzatmalara giden maçlardaki üstünlüğünü sürdürdü. Dünya Kupası tarihinde bu koşullar altında oynadığı 13 maçta (penaltı atışlarıyla sonuçlananlar dahil) 11. galibiyetini elde etti.

Tango dansçıları, 10. dakikada Alexis Mac Allister'ın golüyle İsviçre karşısında öne geçti; ancak Avrupa ekibi 67. dakikada Dan Ndoye'nin golüyle skoru eşitledi ve maç uzatmalara gitti.

Arjantin, 112. dakikada Julian Alvarez ve 120+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı iki geç golle maçı kendi lehine sonuçlandırdı.



