20 milyon euroya: FC Barcelona, Tah'ın ret yanıtının ardından iddiaya göre bir genç futbolcuyu radarına aldı

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FC Barcelona'nın, FC Twente'nin stoperi Ruud Nijstad'ı bu kış kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

İspanyol spor gazetesi Sport'un haberine göre Katalanlar, geçen yaz 18 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için sonuçsuz kalan girişimlerinin ardından yeniden harekete geçmek istiyor. İlk teması Twente Sportif Direktörü Erik ten Hag kısa süre önce doğrulamıştı. Ten Hag, daha önce Manchester United'ı da çalıştırmıştı.

Habere göre Barca Teknik Direktörü Hansi Flick, sağ bek pozisyonunda Eric Garcia ve Jules Kounde'yi düşünüyor. Bu da savunmanın merkezinde bir yer açıyor. Flick, Pau Cubarsi, Gerard Martin ve Andreas Christensen'in yanı sıra stoperde bir alternatif daha istiyor. Nijstad ise yaşı, fiziği ve oyun kurma becerileri nedeniyle Barca için hâlâ oldukça ilgi çekici bir seçenek.

Sky'ın haberine göre Jonathan Tah da kısa bir süreliğine bu pozisyon için seçenekler arasındaydı. Katalanlar, FC Bayern'in Alman millî oyuncusunun kışın transfer edilip edilemeyeceğini de sormuştu. Tah'ın, FCB'de Dayot Upamecano'nun yanındaki ilk 11 yerini Min-jae Kim karşısında artık garanti görmemesi bu ilgide etkiliydi. Ancak hem Tah hem de FC Bayern bu ihtimali hemen geri çevirdi. Böylece Nijstad yeniden istek listesinin en üstüne çıktı.

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Twente altyapısından yetişen Nijstad, 18 yaşında olmasına rağmen Enschede ekibiyle 32 birinci lig maçına çıktı. Sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Habere göre kulübü, oyuncu için 20 milyon avro bonservis bedeli istiyor. Nijstad, şu anda ilk kez Hollanda U21 Millî Takımı'nın kadrosunda yer alıyor. Eski Barca oyuncusu Michael Reiziger'in çalıştırdığı takım, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için play-off'ta Danimarka ile karşılaşacak.