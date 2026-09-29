20 milyarlık savaş Fas'a ulaştı: FIFA, UEFA'nın Infantino'ya karşı açtığı davaya yanıt verdi

Dünyanın en büyük iki futbol kurumu arasındaki soğuk savaş patlak vererek açık bir hukuki mücadeleye dönüştü. Uluslararası Futbol Federasyonu, Avrupa muadilini organize bir "dezenformasyon kampanyası" yürütmek ve FIFA başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmakla suçladı; bunun ardından UEFA, bir Amerikan mahkemesinde Gianni Infantino aleyhine dava açtı.

Bir sonraki FIFA başkanlık seçimlerinin 18 Mart'ta Fas'ın Rabat kentinde yapılması planlanırken, Uluslararası Futbol Federasyonu, mevcut başkanı Gianni Infantino'nun yeniden seçilmek için aday olacağını açıkladı.

Krizi patlatan 20 milyar dolarlık plan

Krizin kökleri geçen aya dayanıyor. UEFA, FIFA Başkanı Infantino aleyhine İsviçre'de açmayı planladığı bir ceza davasında kullanmak üzere ifade ve belgeler elde etmek için bir Amerikan federal mahkemesinden izin talep etmişti.

Dava, Dünya Kupası'nın ticari haklarının "FIFA Forward Enterprise" (FFE) adlı yeni bir bağlı şirkete devredilmesine yönelik ve artık terk edilmiş olan gizli bir planla ilgili.

Reuters ajansının incelediği hukuki dosya, yatırımcıların şirketteki bir hisse karşılığında 4,2 milyar dolar ödeyeceğini ve bunun şirketi yaklaşık 20 milyar dolar değerinde göstereceğini ortaya koydu.

UEFA, bu değerlemenin FIFA'nın ticari haklarının değerini önemli ölçüde düşürdüğünü, açık bir ihaleye veya bağımsız bir değerlemeye tabi tutulmadığını iddia etti; Infantino'yu, teklifi küçük bir danışman grubuyla gizlice hazırlamakla, olağan yönetişim prosedürlerini atlamakla ve FIFA Konseyi'ne ya da kıta federasyonlarına danışmamakla suçladı.

FIFA'dan sert yanıt: Asılsız suçlamalar ve kişisel çıkar yok

Reuters ajansına göre FIFA, Florida Eyaleti Güney Bölge Mahkemesi'ne sunduğu ve delillerin ifşasına yönelik talebe karşı çıktığı sert yanıtında, UEFA'nın dilekçesinin "FIFA ve Infantino hakkında birçok yanlış veya yanıltıcı beyan" içerdiğini söyledi.

FIFA davasında şunları söyledi: "UEFA'nın, Bay Infantino'nun şirket teklifinden kişisel çıkar sağlamaya çalıştığı yönündeki iddiasının hiçbir dayanağı yoktur. Açıklandığı üzere teklif, hem üye federasyonların hem de FIFA Konseyi'nin onayına tabiydi ve her iki merciin de denetimi altında olacaktı."

Mali değerlemeyi savunarak şunları ekledi: "UEFA, ister kasıtlı ister kasıtsız olarak, mülkiyet haklarının değeri ile şirketin değerini birbirine karıştırıyor. Mülkiyet haklarının ilk değerlemesinin 20 milyar dolar olduğu tartışmasızdır, ancak şirketin toplam değeri 30 milyar doları çok aştı; yani mülkiyet haklarının değerinin iki katı, dolayısıyla UEFA'nın adil kabul ettiği değerden çok daha yüksek."

FIFA, "UEFA'nın, Bay Infantino'nun herhangi bir yasayı veya etik ilkeyi ihlal ettiği yönündeki iddialarının hiçbir gerçeklik payı yoktur" diye vurguladı.

Sonlandırılan bir proje ve şüpheli bir zamanlama

Belgeler, FFE projesinin, aralarında UEFA'nın kendisinin, Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu "CONCACAF"ın ve Asya Futbol Konfederasyonu'nun da bulunduğu kıta federasyonlarının, danışılmaması nedeniyle gösterdiği şiddetli muhalefetin ardından geçen temmuzda kesin olarak terk edildiğini ortaya koymuştu; bu durum FIFA'nın yönetişiminin reforme edilmesine yönelik talepleri patlatmıştı.

Geçen hafta Infantino, 211 üye federasyonun tümüne mektup göndererek ve karar alma süreçlerinin bağımsız olarak gözden geçirilmesini önererek krizi kontrol altına almak için harekete geçti.

İsviçreli yetkili, gelecek yılın mart ayında yeniden seçilme mücadelesine giriyor ve FIFA en ağır suçlamasını da tam burada ortaya koyuyor.

FIFA, Amerikan mahkemesine sunduğu dilekçenin sonunda şunları söyledi: "UEFA, tam da FIFA seçimlerinden önce, bu 1782 numaralı talebi ve Bay Infantino hakkında yanıltıcı bilgiler yayan üç talebi daha sundu. Bu mahkeme, bu gerekçelere dayanarak FIFA başkanlık seçimlerini etkilemeye yönelik her türlü girişimi reddetmelidir."







