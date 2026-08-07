Fransız "L'Équipe" gazetesi, Uluslararası Futbol Federasyonu'na üye ulusal federasyonlar için hazırlanmış gizli bir belgeyi ortaya çıkardı. Belge, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun geçtiğimiz temmuz ayının sonunda gündeme getirdiği ve birkaç gün sonra itirazların baskısı altında beklenmedik bir şekilde geri çektiği "FIFA Forward Enterprise" projesinin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

"L'Équipe"in elde ettiği belge, projenin ani bir fikir ya da aceleyle hazırlanmış bir öneri olmadığını, aksine Amerikan yatırım bankası "JP Morgan" ile iş birliği içinde tamamlanan önceki bir mali ve ticari çalışmanın ürünü olduğunu gösteriyor. Belge, FIFA'ya bağlı devasa bir ticari yapı oluşturulmasına yönelik bütünlüklü bir tasarımın yanı sıra mali modeller, bir idari yapı ve gelirlerin artırılıp üye federasyonlara yeniden dağıtılmasına dair planlar içeriyordu.

20 milyar dolar değerinde bir şirket

Yaklaşık 25 sayfadan oluşan belge, "FIFA Forward Enterprise" üyeleri için hazırlanmış materyaller olduğunu belirten dahili bir başlık taşıyor ve yeni şirket için önerilen yapıyı, gelir kaynaklarını ve işleyiş mekanizmalarını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.

Projenin özü, FIFA içindeki gelir getiren çeşitli faaliyetleri toplayıp yönetecek bir ticari şirketin kurulmasıydı. Bunlar arasında yayın ve medya hakları, sponsorluk sözleşmeleri, bilet satışları ve ağırlama hizmetleri, lisans ve ürün hakları ile başta Dünya Kupası ve Kulüpler Dünya Kupası olmak üzere büyük turnuvaların düzenlenmesi ve yönetimi yer alıyordu.

Sunuma göre, önerilen şirketin toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar olarak tahmin edildi ve yaklaşık yüzde 20'lik azınlık hissesinin özel sektör yatırımcılarına satılması planlandı; bu da FIFA'ya anında yaklaşık 4,2 milyar dolar sağlayacaktı.

Önerilen yatırımcı girişi, onlara sportif kararlar üzerinde nüfuz verilmesi anlamına gelmiyordu; zira tasarımda FIFA'nın sermayede çoğunluğu ve yönetim kurulu koltuklarının çoğunluğunu elinde tutması, ayrıca sportif yönetişim, müsabakalar, takvimleri ve sportif organizasyona ilişkin kararların yalnızca onun kontrolünde kalması öngörülüyordu.

2030 Dünya Kupası öncesi her federasyona 40 milyon dolar

Plan yalnızca FIFA'nın ticari faaliyetinin yeniden yapılandırılmasıyla sınırlı değildi; belge, sayısı 211'i bulan ulusal federasyonlar için devasa mali teşvikler içeriyordu.

Önerilen tasarıma göre, "FIFA Forward" programının temel ödenekleri 2027-2030 döneminde her federasyon için 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılacaktı.

Plan ayrıca federasyonların "Fast Forward" programı aracılığıyla anında 20 milyon dolar ilave alma imkânı sunuyor, bu da her federasyon için olası toplam finansmanı 2030 Dünya Kupası öncesinde 40 milyon dolara yükseltiyordu.

Artışlar bu dönemle sınırlı kalmıyordu; belge, finansmanın 2031-2034 döneminde 22 milyon dolara, ardından 2035-2038 döneminde 24 milyon dolara çıkarılmasına dair bir tasarım içeriyordu. Böylece tek bir federasyonun 12 yıl boyunca alabileceği toplam tutar yaklaşık 86 milyon dolara ulaşıyordu.

Ancak bu mali paketten tam olarak yararlanmak, yeni yapının onaylanmasına bağlıydı ve planda yer alan şartlara göre tekliften yararlanmak için son tarih 19 Eylül 2026 olarak belirlenmişti.

Duyurudan aylar önce hazırlanan bir proje

Belgede yer alan rakamların ve öngörülerin niteliği, "FIFA Forward Enterprise"in 2026 Dünya Kupası'nın elde ettiği ticari başarıya verilen hızlı bir yanıttan ibaret olmadığını, aksine önceden ve ileri düzeyde kurumsal bir düzlemde hazırlanmış bir proje olduğunu ortaya koyuyor.

Belge, mali modeller ve büyüme tahminlerinin yanı sıra şirketin yapısına, gelir kaynaklarına ve kârların nasıl yeniden yatırıma dönüştürüleceğine dair ayrıntılı bir tasarım içeriyor. Ayrıca sunumu hazırlayanların, FIFA'nın şimdiye dek yeterince yararlanamadığı değerli kaynaklar olarak nitelediği ticari kaynakların değerlendirilmesini hedefleyen bir vizyon da yer alıyor.

Plan, uzman deneyimlere ve müsabakaların yönetiminden ve futbolun geliştirilmesinden görece bağımsız bir yatırım vizyonuna dayanarak, ticari faaliyetin sportif yönlerden daha fazla ayrılmasını da öneriyor.

Bu hazırlık düzeyi, FIFA'nın projeyi federasyonların koridorlarında tartışılabilir bir öneriden ibaret değil, uzun vadeli kurumsal bir dönüşüm olarak ele aldığını yansıtıyor.

Hızlı bir duyuru, daha da hızlı bir geri çekiliş

Proje 28 Temmuz 2026'da kamuoyuna çıktı, ancak kısa sürede futbol sistemi içindeki bazı tarafların geniş çaplı itirazlarıyla karşılaştı. Bunlar arasında Avrupa Futbol Federasyonu, Asya Futbol Konfederasyonu ve Kuzey-Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu ile bir dizi Avrupa federasyonu yer alıyordu.

Bu muhalefet, iç çalkantılarla aynı döneme denk geldi. Bunların en dikkat çekeni, Infantino'nun yakınındaki danışman Carlos Cordeiro'nun istifasıydı. Ardından gerilim, 1 Ağustos'un ilk saatlerinde FIFA Başkanı'nın projeden vazgeçtiğini açıklamasıyla doruğa ulaştı.

Infantino, kararını, girişimin futbol sistemi içinde bölünmelere yol açtığı ve bunun proje aracılığıyla ulaşmayı hedeflediği amaçla çeliştiği gerekçesiyle açıkladı.

Ancak "L'Équipe"in ortaya çıkardığı belge, projenin ölçeği hakkında farklı bir tablo sunuyor; zira temmuz ayının sonunda gündeme getirilenin doğaçlama bir fikir ya da deneme niteliğinde bir duyuru olmadığını, aksine ayrıntıları önceden hazırlanmış bir ticari plan olduğunu gösteriyor. Bu plan, değeri 20 milyar dolara ulaşan bir yapıya dair bir tasarım, her federasyon için onlarca milyon dolarlık ek finansman ve milyarlarca dolarlık özel yatırımların önünü açmayı içeriyordu.