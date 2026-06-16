20 maçın 1'inde... Al-Owais, Suudi milli takımını Dünya Kupası'nda olumsuz bir rekora sürükledi

Suudi Arabistan milli takımı "Yeşiller"in kalecisi Muhammed Al-Owais, Uruguay maçında kalesinde gördüğü golün ardından, Dünya Kupası tarihinde bir rekor kırdı.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda, Salı günü sabahın erken saatlerinde Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Uruguay ile karşılaştı.

Maçın 80. dakikasında, Uruguay milli takımı, kaleci Muhammed Al-Owais'in hatasını değerlendirerek Maxi Araujo'nun golüyle skoru eşitledi.

Al-Owais, kafayla gelen topu kale yanına çeldi, ancak top Maxi Araujo'ya çarptı ve Araujo da topu doğrudan ağlara gönderdi.

Böylece Suudi Arabistan, 1994 Dünya Kupası'ndaki ilk katılımından bu yana turnuva tarihinde oynadığı 20 maçın 19'unda kalesini gole kapatamadı.

İlginçtir ki, "Yeşiller"in kalesini gole kapatabildiği tek maç, 1994'teki ilk katılımlarında, Saeed Al-Owairan'ın golüyle Belçika'ya karşı elde ettikleri tarihi galibiyetteydi.

O zamandan beri Suudi Arabistan milli takımı, Dünya Kupası'nda arka arkaya 17 maçta kalesini gole kapatamadı; bunlardan sonuncusu Uruguay'a karşı oynanan maçtı.