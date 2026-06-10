20 bilim insanı uyarıyor: FIFA, oyuncuların güvenliğini tehlikeye atıyor... 3 dakika yetmez

BBC'ye göre, önde gelen bir grup bilim insanı, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'ya, 2026 Dünya Kupası sırasında sıcaklıkla ilgili mevcut güvenlik önlemlerinin "yetersiz" olduğu ve oyuncuları ciddi sağlık risklerine maruz bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık, iklim ve spor performansı alanlarında uzman uluslararası bilim insanları, açık mektupta FIFA'nın yönergelerinin mevcut bilimsel bulgularla uyumlu olmadığını ve "haklı gösterilemeyeceğini" belirtti.

Bilim adamları, FIFA'dan daha uzun soğuma süreleri ve aşırı hava koşullarında maçların ertelenmesi veya ertelenmesi için daha net protokoller dahil olmak üzere daha güçlü koruma önlemleri uygulaması talep etti.

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ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvada yüksek sıcaklıkların sorun teşkil etmesi bekleniyor. Araştırmacılar, Dünya Kupası'nda kullanılacak 16 stadyumdan 14'ünde sıcaklıkların tehlikeli seviyeleri aşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD'nin güneyi ve Meksika'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde, gündüzleri en yüksek sıcaklıklar genellikle 30 ile 35 derece arasında değişiyor ve aşırı sıcak dönemlerde 40 dereceye kadar çıkabiliyor.

Mektubu imzalayan 20 uzman arasında Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Avrupa'dan önde gelen akademisyenler yer alıyor.

Uzmanlar, FIFA'dan aşağıdakiler dahil olmak üzere acil reformlar yapılmasını talep ediyor:

- WBGT (Islak Beden Isı Kazanımı) endeksi 28 santigrat dereceyi aştığında maçların ertelenmesi veya ertelenmesi.

- Soğuma için en az 6 dakika süren daha uzun molalar.

- Oyuncular için serinleme olanaklarının iyileştirilmesi.

- En son bilimsel çalışmalara dayalı olarak kılavuzların düzenli olarak güncellenmesi.

"3 dakika yeterli değil"

FIFA'ya açık mektubu koordine eden Yeni Hava Enstitüsü Direktörü Andrew Sims, BBC Sport'a yaptığı açıklamada, "FIFA'nın oyuncuların sağlığı ve güvenliği konusunda pervasızca davrandığından endişe duyuyoruz" dedi.

Mektubu imzalayanlardan biri olan Connecticut Üniversitesi'nden Profesör Douglas Casa ise, FIFA'nın mevcut yönergelerinin büyük bir kısmının idealden çok uzak olduğunu düşünüyor: "Her devre arasında verilen molalar 3 dakikadan uzun olmalı... Her mola en az 5 dakika olmalı, tercihen 6 dakikaya kadar uzatılmalı."

Profesör, "Bu açık mektubun FIFA'yı Dünya Kupası öncesinde sıcaklıkla ilgili yönergeleri güncellemeye ikna etmesini umuyoruz" diye ekledi.

Buna karşılık, Uluslararası Futbol Federasyonu, "oyuncuların, hakemlerin, taraftarların, gönüllülerin ve çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumaya kararlı" olduğunu ve iklimle ilgili risklerin turnuva planlaması sırasında değerlendirildiğini belirtti.







