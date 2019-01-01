2. yarı öncesi analiz: Galatasaray

Transfer sezonunda kadrosunu güçlendirmesi beklenirken kan kaybeden Galatasaray'ın öncelikle set oyununu oturtması gerekiyor.

İlk yarıyı kaçıncı bitirdi: 5

Gelenler: Marcao, Emre Taşdemir

Gidenler: Garry Rodrigues, Tarık Çamdal, Ozan Kabak

Gelenler, gidenleri aratmamalı

Transfere forvet takviyesiyle başlaması beklenen Galatasaray'da yaşananlar, beklenilenin tam tersinde gelişti. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok ile yollarını ayırdığını açıklayan sarı kırmızılılar, Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'a sattı. Gidenler bunlarla da sınırlı kalmadı. Fatih Terim'in altyapıdan çıkararak ilk 11'e monte ettiği Ozan Kabak, 3 ay içinde gösterdiği performansla Stuttgart'ın yolunu tuttu.

Takviyelere baktığımızda gözümüze çarpan tek isim, 23 yaşındaki Marcao. Chaves'ten transfer edilen genç yetenek, her ne kadar scout ekibinin ve Fatih Terim'in onayıyla alınsa da taraftarlarda soru işareti oluşturuyor.

Henüz kadrosunu bir forvetle güçlendirmeyen Galatasaray, transfer döneminde bir de savunma sorunuyla karşılaştı. 31 Ocak'a kadar bu bölgeye bir transfer yapılmaması halinde sarı kırmızılılar ligin 2. yarısını Ahmet Çalık, Maicon ve Marcao rotasyonuyla tamamlayacak. Transferde ismi geçen ve Sparta Prag'da çok kısıtlı süre bulan Semih Kaya'nın da bu soruna ne kadar çözüm üreteceği bilinmiyor.

Her zaman sorunların içerisinden bir çözüm bulmayı başaran Fatih Terim, bu sorunu da Ryan Donk ile aşabilir. Terim'in takımı devralmasıyla birlikte adeta performansı ve kariyeri 180 derece değişen Hollandalı orta saha, stoper rotasyonunda Marcao'nun partneri olabilir.

Bafetimbi Gomis'in geçtiğimiz transfer döneminde takımdan ayrılmasıyla birlikte forvete takviye yapamayan ve sarı kırmızılı takımı sadece Eren Derdiyok ile sezona sokan sarı kırmızılı yönetim, bu transfer döneminde de hatalarından ders almışa benzemiyor. Galatasaray, büyük bir sürprizin yaşanmaması halinde ligin ikinci yarısına santraforsuz girecek. Çünkü bu sefer Eren Derdiyok da yok.

Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gitmek isteyen Galatasaray'ın öncelikle en az 2 forvetİ kadrosuna katması gerekiyor. FFP kuralları gereği satmadan alamayan sarı kırmızılıların Ozan'ın ve Rodrigues'in kasayı doldurmasıyla birlikte artık bir bahanesi kalmadı.

Galatasaray'ın kendine bir oyun bulması gerek

Geçtiğimiz sezon iç sahada ortaya koyduğu futbolla rakiplerinin dizlerini titreten sarı kırmızılılar, bu sezon o özelliğini kaybetti. Galatasaray'ın hem iç sahada hem de deplasmanda rahat bir oyun oynadığı ve galibiyete ulaştığı karşılaşmalara baktığımızda rakiplerinin savunma düzeninin yeterince oturmadığını görüyoruz. Bu sorun, deplasmandaki Porto maçında aşılmış gibi gözükse de Dragao'da ortaya konan oyunun devamlılığı sağlanamadı.

Fernando, Ndiaye, Belhanda ve Feghouli gibi silahlara sahip olsa da set oyunu oynayamayan Galatasaray, ligin ilk yarısında kaderini bireysel yeteneklerinin eline bıraktı. Sarı kırmızılıları bu konuda zorlayacak şeylerden biri de Rodrigues'in takımdan ayrılması. Özel yetenekleriyle rakip savunmaların kilidini açan Rodrigues'in yokluğu, Fatih Terim ve kurmaylarını set oyununu oturtmaya biraz daha itiyor.

Dişlinin en önemli parçası: Younes Belhanda

Transfer döneminde satılması gündemdeyken Fatih Terim'in ısrarlarıyla takımda kalan Belhanda, şampiyonluğa giden yolun en önemli anahtarı. Hem otoriteler hem de sarı kırmızılı taraftarlarca bir hayli eleştirilen Belhanda'nın, önemi yokluğunda anlaşıldı.

0 - Younes Belhanda Galatasaray formasıyla son resmi maçına 3-0 kazandıkları Kayserispor deplasmanında çıktı (10.11.2018); Galatasaray Belhanda'nın forma giymediği son yedi resmi maçta sadece Keçiörengücü'nü yenebildi (3B 3M). Sakat. pic.twitter.com/bYtqLhAQ15 — OptaCan (@OptaCan) 17 Aralık 2018

Üretkenliği konusunda eleştirilere maruz kalan yıldız futbolcuyu rahatlacak gelişmelerden biri de Emre Akbaba'nın güçlü bir şekilde sahalara geri dönmesi olacaktır. Terim'in güven aşıladığı tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda hem sahada hem de puan tablosunda Galatasaray'ı ileriye taşıyabilir.

Teknik Direktör: Fatih Terim

Türk futbol tarihinin en kariyerli teknik direktörü olan Terim, şüphesiz ki sarı kırmızılı camiayı ortada buluşturan en büyük etken. Hem saha içinde hem de saha dışında ortaya koyduklarıyla camiaya güven aşılayan tecrübeli teknik adam, taraftar nezdinde de olası bir şampiyonluğun en büyük teminatı.

Galatasaray ile 8. şampiyonluğuna ulaşmak isteyen Fatih Terim'in bu yolda ayağına takılacak en büyük taş, sarı kırmızılı takımın kısıtlı kadrosu. Kariyeri boyunca her zaman hücum futbolunnu ortaya koymaya çalışan Terim, artık sadece kulübeye baktığında değil, sahaya baktığında da santrafor göremiyor.

Fatih Terim'in istediği takviyelerin yapılması halinde Galatasaray, tecrübeli teknik adamının 'winner' karakteriyle yeniden şampiyonluğun en büyük adayı olacaktır.



Yıldız Oyuncu: Sofiane Feghouli

Sezon başında ilk 11'de kendisine yer bulamayan Sofiane Feghouli, fiziksel olarak yeterli seviyeye geldiğinde ne kadar etkili bir silah olduğunu herkese gösterdi. Cezayirli futbolcu, yeniden as kadroda şans bulmaya başladıktan sonra sarı kırmızılı takımın oyun çehresini değiştirdi.

Sağ kanatta, sağ içte Belhanda ve Mariano ile yakaladığı uyum ile göz dolduran Feghouli, ilk yarının sonunda futbolseverlere gösterdiği fragmanı filme çevirirse, sarı kırmızılı takımın şampiyonluğa ulaşmasındaki en etkili hücum silahı olacaktır.

Yenilmez