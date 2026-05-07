2 kez milli formayı giymiş forvet, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası hayallerini sürdürebilir

Emmanuel Emegha kısa süre önce sakatlık nedeniyle kadrodan çıktı ve ilk bakışta RC Strasbourg'un forveti için Dünya Kupası'na katılma şansı yok gibi görünüyordu. Ancak birkaç gün sonra, bugüne kadar Hollanda milli takımında iki kez forma giyen forvetle ilgili farklı haberler gelmeye başladı.

Emegha, Pazar günü Toulouse maçında yedek olarak oyuna girdiğinde hamstringlerinden sakatlandı. Ancak bu sakatlığın çok ciddi olmadığı görülüyor, diye vurguladı teknik direktör Gary O'Neil, Conference League'de Rayo Vallecano ile oynanacak yarı final maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında.

Strasbourg, ilk maçı 1-0 kaybetti ve bu nedenle Perşembe günü finale kalmak için elinden geleni yapması gerekiyor. O'Neil, Emegha'nın 27 Mayıs'ta oynanacak final maçına yetişebileceğinden emin. ''Belki o zamana kadar geri döner.''

Emegha, geçen yıl Kasım ayında Polonya ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında (1-1) Oranje formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Birkaç gün sonra 23 yaşındaki forvet, Litvanya'ya karşı 4-0 kazanılan maçta yarım saat süre aldı.

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, Pazar günü Studio Voetbal programında Emegha'ya kondisyonu konusunda net bir mesaj verdi. "Bir finallere doğru ilerlerken ve kadroda yer alma şansınız varken tekrar sakatlanmak her halükarda acı verici bir durumdur. Bu şu anda onun için geçerli, ancak diğer oyuncular için de geçerli. Bu dönemde bir kas sakatlığı geçirirseniz ve beş, altı hafta kaçırırsanız.... Bu maalesef final turnuvasına katılamayacağın anlamına gelir," dedi Koeman.

Emegha, sezonun büyük bir bölümünde sakatlıklarla boğuşuyor, bu nedenle kaptan olmasına rağmen son zamanlarda ona dikkatli davranılıyor. O'Neil, Emegha'yı Pazar günü maçın bitimine sadece on dakika kala sahaya sürdü.

Koeman normalde nihai Dünya Kupası kadrosunu Mayıs ayı sonunda açıklıyor. En fazla 26 oyuncudan oluşan liste, Haziran başında FIFA'ya teslim edilmelidir.