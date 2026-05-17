Elversberg, Pazar öğleden sonra bir masalın sonunu yazdı. Nüfusu 13.000'i bile bulmayan Spiesen-Elversberg kasabasından çıkan kulüp, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi ve böylece muhteşem bir yükselişin taçlandırdı. Bu, beş yıl içinde elde edilen üçüncü yükseliş; eşi benzeri olmayan bir başarı.

Almanya'nın ikinci ligindeki gerilim, son maç gününe kadar hissedilebiliyordu. En kolay rakip olan küme düşen Münster'e rağmen, ikinci sıradaki Elversberg için yükselme hiç de kesin değildi. Elversberg'in yanı sıra Hannover 96 ve SC Paderborn da doğrudan yükselme şansını koruyordu. Üç kulüp de son maça tam 59 puanla girdi. Bu haftaya girerken Elversberg en iyi gol farkına sahipti, Hannover üçüncü, Paderborn ise dördüncü sıradaydı. Heyecan verici bir final olacağı belliydi.

Sonunda, 2. Bundesliga'nın sürpriz takımı için muhteşem bir öğleden sonra oldu. Ev sahibi takım, maçın başlarında farkı açtı, ikinci yarıda farkı daha da artırdı ve şampanyaları erkenden soğutabildi.

Elversberg, maçın 10. dakikasında öne geçti. Hızlı bir köşe vuruşundan sonra ev sahibi takım, keyifli bir paslaşmaya girdi ve Tom Zimmerschied'in pasıyla Bambasé Conté'ye hizmet etti, ardından hücum orta saha oyuncusu topu ağlara gönderdi: 1-0. Dört dakika geçmeden Elversberg rahat bir konuma geldi ve yükselmeyi neredeyse koklamaya başladı. David Mokwa ilk ortada topu tamamen kaçırdı, ancak Lasse Günther'in geri çekilme pasını gole çevirdi: 2-0. Bu skor aynı zamanda devre skoru oldu.

İkinci yarıda Mokwa, öğleden sonraki ikinci golüyle son şüpheleri de ortadan kaldırdı. Conté'nin iyi hazırlık çalışmasının ardından forvet kolayca topu ağlara gönderdi: 3-0. Elversberg artık Bundesliga'ya hazırlanmaya başlayabilirdi.

Hannover ve Paderborn

Hannover uzun süre üçüncü sırayı ve dolayısıyla play-off'lara katılma hakkını garantilemiş gibi görünüyordu, ancak 83. dakikada FC Nürnberg, Luka Lochoshvili'nin golüyle skoru 3-3'e getirdi. Ancak Paderborn, SV Darmstadt deplasmanından galip ayrıldı (0-2) ve Ralf Kettemann'ın takımı Hannover'den ikinci sırayı devraldı. Play-off'larda VfL Wolfsburg rakip olacak.

Hannover'in sezonu kötü bir şekilde sona erdi ve Christian Titz'in takımı bir sezon daha 2. Bundesliga'da mücadele etmeye hazırlanıyor.

Elversberg'in yanı sıra Schalke 04 de Bundesliga'ya geri dönüyor. Gelsenkirchen ekibi uzun süredir şampiyon ve üç sezonun ardından Almanya'nın en üst seviyesine geri dönüyor. Ayrıca, Sven Mislintat'ın görev yaptığı Fortuna Düsseldorf, Greuther Fürth'e karşı aldığı ağır yenilginin ardından ligde kalmayı başaramadı ve Almanya'nın üçüncü seviyesine düştü.