1991-92 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen Piotr Socyznski, Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının ardından kafileyi elinde tuttuğu eski bir fotoğrafla bekledi

Şimdilerde ülkesi Polonya'da yaşayan Piotr Socynski, eski takımı Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev karşısında desteklemeye geldi.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme'de Dinamo Kiev ile oynayacağı ilk maç için Polonya'ya gitti.

Sarı lacivertliler, zaman zaman etkili oynadığı karşılaşmadan 0-0 ile Kadıköy'e dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan maç sonunda yaşanan bir olay futbolseverleri duygulandırırken Fenerbahçe taraftarlarına da nostalji yaşattı.

Ne yaşandı?

Iodz Stadyumu'nda oynanan maçın ardından tanıdık bir isim, Fenerbahçeli futbolcuları ve yönetimi bekliyordu.

1991-1992 sezonunda sarı lacivertli formayı giyen Piotr Socynski, elinde Fenerbahçe formasını giydiği dönemden kalma bir fotoğrafla takımın maçtan çıkmasını bekledi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Adem Köz'ün paylaştığı bu anlar, kısa sürede özellikle sarı lacivertli taraftarlar arasında yayıldı ve eski günlere götürdü.

Vay be güzel kardeşim 2019 da sormuşsun Piotr Soczyński’yi! Kader kısmet 2022 lodz da oynadığımız Dinamo Kiev maçı sonrası tesadüfen karşılaştık. Hemde öyle duygulu bir andı ki soka maç çıkışı elinde eski bir resim ile takım otobüsünün orada takımı ve yönetimi bekliyordu. https://t.co/t8nvdGDhiB pic.twitter.com/UC0VemF4Wj — Adem KÖZ (@AdemKoz) July 21, 2022

Türkiye'de Fenerbahçe'nin haricinde 1994-95 sezonunda Vanspor'un formasını da giyen eski stoper, Polonya milli takımının da oyuncusuydu.

Şimdilerde ülkesi Polonya'da yaşayan Piotr Socynski, eski takımı Fenerbahçe'yi Dinamo Kiev karşısında desteklemeye geldi.

Sosyal medyada elinde Fenerbahçe formalı fotoğrafların paylaşılmasının ardında taraftarlar, eski futbolcuyu rövanş maçı için Kadıköy'e davet etti.

Maçtan sonra ne söylendi?

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, şu yorumu yaptı:

"Oynamış olduğumuz ilk resmî maç. Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. 95 dakika boyunca daha iyi olan bizdik.

"Pozisyon üreten bizdik. Rakibin bir tane bile kaleyi bulan şutu yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi.

"İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantajı olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil. Turu geçmek istiyoruz."

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