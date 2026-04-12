1988'deki olay ile Zidane'ın kararı arasında... Real Madrid, Camp Nou'da utanç yaşamaktan korkuyor

Kraliyet Takımı, El Clásico'da bir ikilemle karşı karşıya kalabilir

Real Madrid, La Liga'nın son aşamasına hata yapma lüksü olmadan giriyor; şu anda lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde bulunuyor ve Barcelona, şampiyonluğu garantilemek için emin adımlarla ilerliyor.

İspanyol MARCA gazetesine göre, her iki takım da önümüzdeki maçlarını kazanırsa, şampiyonluk 10 Mayıs'taki "El Clásico" maçında resmen Barcelona'nın lehine belirlenebilir ve Real Madrid'in puan kaybetmesi halinde bu tarih daha da öne çekilebilir.

Madrid gazetesi, Real Madrid'in çöküşü devam ederse ve "Flick"in takımı El Clásico maçından önce şampiyonluğa ulaşırsa, Kralların "Camp Nou"ya ek bir ikilemle, yani "onur koridoru" ile geri döneceğini yazdı; Bu stadyumdaki tek örnek 1988 yılına dayanıyor; o zamanlar Barcelona oyuncuları, o dönem lig şampiyonu olan Real Madrid'e alkış tutmuştu.

Buna karşılık, 2018 yılında tam tersi bir olay yaşandı. Real Madrid, Barcelona'nın şampiyonluğunu garantilediği bir dönemde "Camp Nou" stadyumunu ziyaret etti ve teknik direktör Zinedine Zidane, "Barcelona için şeref koridoru oluşturmayacağız, bu benim kararım" diyerek tartışmayı sonlandırdı.

Bu veriler, bu sezon aynı senaryo tekrarlanırsa Kraliyet Kulübü'nün nasıl bir tutum sergileyeceği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

