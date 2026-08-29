24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Çeviri:

1974 senaryosu Tottenham'ı yeniden endişe çemberine sokuyor Şu şekilde: 1974 senaryosu Tottenham'ı yeniden endişe çemberine sokuyor

Tottenham Hotspur - Newcastle United
Tottenham Hotspur
Newcastle United
Premier Lig
R. De Zerbi
İngiltere
İtalya

Erken kriz

Tottenham Hotspur, İngiltere Premier Lig'in yeni sezonuna erken bir krizle girdi. Cumartesi akşamı Newcastle United karşısında 2-0'lık ikinci üst üste yenilgisini alan Londra ekibi, ilk iki hafta sonunda hem puansız hem de gol atamadan kaldı.

Londra ekibi puan tablosunda son sıraya gerilerken, Newcastle puanını 4'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

Bu başlangıç, geçen sezon küme düşme tehlikesinden kurtulan Spurs taraftarları için yeniden endişe kaynağı oldu. Opta'ya göre bu senaryo, takımın ligdeki ilk iki maçını gol atamadan kaybettiği 1974-75 sezonundan bu yana tekrarlanmamıştı.



Tottenham ve teknik direktörü Roberto De Zerbi, şimdi dengesini yeniden bulmak için erken bir sınavla karşı karşıya. Olumsuz sonuç serisine son vermek ve takımı galibiyet yoluna döndürecek hücum çözümleri bulmak zorunda.

Ayrıca oku: Barcelona'yı ve Suudi Arabistan tekliflerini geride bıraktı: Real Madrid altın değerinde bir transfere imza attı

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin