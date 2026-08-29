Tottenham Hotspur, İngiltere Premier Lig'in yeni sezonuna erken bir krizle girdi. Cumartesi akşamı Newcastle United karşısında 2-0'lık ikinci üst üste yenilgisini alan Londra ekibi, ilk iki hafta sonunda hem puansız hem de gol atamadan kaldı.

Londra ekibi puan tablosunda son sıraya gerilerken, Newcastle puanını 4'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

Bu başlangıç, geçen sezon küme düşme tehlikesinden kurtulan Spurs taraftarları için yeniden endişe kaynağı oldu. Opta'ya göre bu senaryo, takımın ligdeki ilk iki maçını gol atamadan kaybettiği 1974-75 sezonundan bu yana tekrarlanmamıştı.









Tottenham ve teknik direktörü Roberto De Zerbi, şimdi dengesini yeniden bulmak için erken bir sınavla karşı karşıya. Olumsuz sonuç serisine son vermek ve takımı galibiyet yoluna döndürecek hücum çözümleri bulmak zorunda.