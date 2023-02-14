Dünyaca ünlü iş insanı, çocukluğunda tuttuğu takımın yeni sahibi olabilir.

NE OLDU? Kişisel servetinin 190 milyar Dolar olduğu tahmin edilen teknoloji milyarderi Elon Musk, Glazer ailesi tarafından satışa çıkarılan Manchester United için son teklif verme gününü bekliyor.

Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için pusuda beklediği vurgulanan Musk, cuma gününe kadar aksiyon alabilir.

Milyarder, Premier Lig'in dev takımını satın alabileceği yönünde şimdilik bir açıklama yapmadı, ancak Daily Mail onun istekli olduğunu iddia ediyor.

BÜYÜK RESİM: Birçok milyarderin United'ı satın almak için şimdiden sıraya girdiği ve bu konuda Glazer ailesiyle gizli anlaşmalar yapıldığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan ve Amerika'dan grupların, Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için uğraştığı, fakat Katar'ın da epey yoğun bir ilgisi olduğu aktarıldı.

VE DAHA FAZLASI: Musk, Ağustos 2022'de Glazer'a karşı protestoların olduğu zamanlarda, Twitter'da Manchester United'ı satın almak istediğini ima etmişti.

Daha sonra, söz konusu yorumları şaka amaçlı yapıldığını açıkladı.

Ancak 51 yaşındaki iş insanı daha sonra şunları ekledi: "Yine de herhangi bir takımı satın alacak olsaydım; bu kesinlikle Manchester United olurdu. Çocukken Manchester United'ı tutuyordu."

Bu açıklamaların ardından Elon Musk'ın, bir gün Kırmızı Şeytanlar'ı satın alabileceği ve çocukken tuttuğu takımın sahibi olacağı şeklinde birçok yorum yapıldı.

Musk, sahip olduğu servetle dünyanın en zengin insanları listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

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SIRADA NE VAR? İngiltere'nin en zengin adamı ve çocukluğunda bir United taraftarı olan Sir Jim Ratcliffe de Manchester United'ı satın almak konusunda istekli...

İngiltere'nin en köklü takımlarından birisi olan United'ın yakın zamanda yeni sahibinin belli olması bekleniyor.