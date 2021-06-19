1960 Avrupa Uluslar Kupası: İspanya neden Sovyetler Birliği'nin karşısına çıkmadı?

1960 da Avrupa Uluslar Kupası adı ile başlayan Avrupa Şampiyonası'nda ilk şampiyon Sovyetler Birliği olurken bu turnuvaya siyasi olaylar damga vurdu.

ÖZEL | Burak ÖZDEMİR @burakozdemr

1960 yılı Avrupa futbolu için bir dönüm noktası oldu. Avrupa ülkelerinin katıldığı bir uluslararası turnuva fikri ilk olarak Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Henri Delaunay'dan çıktı.

Ancak bu turnuva, fikir babası olan Delaunay'ın vefatından beş yıl sonra hayata geçirilebildi. Ancak bir farkla, bazı ülkeler turnuvaya katılmayınca organizasyonun ismi Avrupa Uluslar Kupası ismiyle oynandı.

İlk ev sahibi Fransa

Fikir ilk olarak, Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Henri Delaunay'dan çıktığı için ilk turnuvaya Fransa ev sahipliği yaptı. O dönemin formatına göre takımlar elemeler oynuyordu ve ancak yarı final aşamasında Avrupa Uluslar Kupası'na katılmış sayılıyordu.

Fransa'da Stade de Prince ve Velodrome Stadyumu'nda oynanacak turnuvaya, ev sahibi Fransa, Yugoslavya, Çekoslovakya ve Sovyetler Birliği katılmaya hak kazandı.

İspanya, Sovyetler Birliği'nin karşısına çıkamadı

Yarı finalden önce oynanan elemelerde sosyalizmle yönetilen Sovyetler Birliği, o dönem General Franco tarafından faşizmle yönetilen İspanya ile eşleşti. Franco yönetimi, siyasi nedenlerle milli takımın Sovyetler Birliği'ne gitmesini reddetti.

Bunun üzerine tarafsız sahada oynanma teklifi yapıldı. Bu öneri de Sovyetler Birliği tarafından kabul edilmeyince İspanya turnuvadan men edildi. Böylece Sovyetler Birliği doğrudan yarı finale kaldı.

Yugoslavya - Sovyetler Birliği finali

Yarı finalde ev sahibi Fransa, 53. dakikada 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Yugoslavya'ya 5-4 mağlup oldu. Konuk ekip özellikle 75 ve 79. dakikalar arasında bulduğu üç golle adını finale yazdıran taraf oldu.

Yarı finalin diğer ayağında ise Sovyetler Birliği, Çekoslovakya'yı zorlanmadan 3-0 ile geçti.

Final maçında ilk yarı Yugoslavya'dan Galic'in attığı golle 1-0 sona erdi. Sovyetler Birliği bu gole 49. dakikada Metreveli ile yanıt verdi. 90 dakika 1-1 sona erince karşılaşma uzatmalara gitti. 11. dakikada Ponedelnik'ni golüyle kupa Sovyetler Birliği'nin oldu.

Sovyetler Birliği özellikle kaleci Lev Yaşin'in damga vurduğu ilk turnuvada kupayı müzesine götürdü

Turnuvanın üçüncülük maçında ise Çekoslovakya, Fransa'yı 2-0 mağlup etti.