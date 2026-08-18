Arsenal Kulübü'nün teknik direktörü İspanyol Mikel Arteta, geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunun ardından takımı geliştirmeye devam etme konusunda büyük bir heyecan gösterdi ve Arsenal'i "dünyanın en iyi kulübü" haline getirmek için çalışacağına söz verdi.

Londra ekibi, geçen sezon 22 yıl aradan sonra ilk kez lig kupasını kaldırmış ve kadrosunu güçlendirmek ile şampiyonluğunu korumak için transfer piyasasında hızlı hareket ederek Christian Tzolis ve Bruno Guimaraes gibi öne çıkan isimlerle anlaşmıştı. Arteta, kulübün Arsenal'i zirveye taşımak için seçkin oyuncuları hedeflemeye devam edeceğini vurguladı.

Arteta, cuma akşamı oynanacak Coventry ile açılış maçı öncesinde düzenlenen yeni sezon lansman etkinliğinde "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Kulübün ve yönetimin hedefi kesinlikle Arsenal'i dünyanın en iyi kulübü yapmaktır. Bunu gerçekleştirmek için en iyi tesislere, en modern statlara, en büyük taraftar kitlesine sahip olmanın yanı sıra dünyanın en iyi kadrosuna ve üyelerine de sahip olmanız gerekir; çünkü kritik anlarda maçları belirleyenler ve farkı yaratanlar bunlardır."

İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Mevcut oyuncularımızla ve Arsenal için gerçek farkı yaratsınlar diye kadromuza katmaya çalıştığımız yeni isimlerle inşa etmeye çalıştığımız şey budur."

Arsenal, şampiyonluğunu korumanın bir numaralı favorisi olarak yeni sezona giriyor ve bunu pazar günü Community Shield maçında Manchester City'yi 3-0'lık net bir skorla yenerek de teyit etti. Arteta, favori olma durumuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Bu beklentinin futbol dünyasının bir parçası olduğunu düşünüyorum ve bu durumdan son derece rahatım. Beni gerçekten ilgilendiren şey, oyuncularımın gözlerine baktığımda o tutkuyu, kararlılığı ve her gün gelişme arzusunu görmemdir; ilgilendiğim tek şey budur."

Arsenal tarihinde lig şampiyonluğunun geçen yüzyılın otuzlu yıllarından bu yana korunmamış olmasına rağmen, Arteta bu tarihi engeli aşma konusunda heyecanlı olduğunu göstererek şöyle ekledi: "Önümüzde harika bir fırsat bekliyor ve bunu başarmak için gereken çabanın büyüklüğünün tamamen farkındayız. Ancak takım içinde bunu tekrarlayabileceğimize dair tam bir hırs, arzu ve inanç hissediyorum."