19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'a 2-1 yenildi

Hazırlık maçında Bulgaristan ile karşılaşan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Bulgaristan'a 2-1 yenildi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında Bulgaristan'ın gollerini 8 ve 90. dakikalarda Marin Petkov atarken, ay-yıldızlı ekibin golünü 90+7. dakikada Muhammet Arslantaş kaydetti.

Milliler, Bulgaristan ile yarın bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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Stat: Titanic Deluxe Belek Otel 1 nolu saha

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Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Mehmet Eren Küçükkeçeci, Ufuk Çelebi, İbrahim Güner

Türkiye: Arda Akbulut, Muhammed Emin Sarıkaya (Dk.46 Kerem Kalafat), Talha Gürsu Gur (Dk.46 Süleyman Luş), Atakan Gündüz (Dk.46 Şefik Abalı), Halil Duman (Dk.46 Adem Doğan), Emin Bayram (Dk.46 Fatih Kızılkaya), Taha Tunç (Dk.46 Mustafa Emirhan Özyaşar), Doğukan Efe (Dk.46 Efe Binici), Ali Yavuz Kol (Dk.46 Muhammet Arslantaş), Gökdeniz Bayrakdar (Dk.46 Ali Akman), Emin Biberoğlu (Dk.46 Burak İnce)

Bulgaristan: Ivan Dichevski, Dimitar Zhekov, Hristiyan Petrov, Yoan Baurenski (Dk.67 Kiril Kirov), Aleksandar Todorov (Dk.57 Pavel Georgiev) , Martin Petkov (Dk.88 Petar Karaangelov), Dimitar Tonev (Dk.67 Marin Petkov), Georgi Aleksandrov, Martin Atanasov, Tomislav Papazov (Dk.67 Aleksandar Ganchev), Denislav Angelov (Dk.57 Dimitar Stoyanov)