Brunei'nin 19 milyar euro değerinde servete sahip sultanı Hassanal Bolkiah'nın yeğeni Faiq Bolkiah'ın profesyonel bir futbolcu olma yolundaki hayallerine bir darbe de Portekiz ekibi Maritimo vurdu.

Reading, Arsenal ve Chelsea altyapılarında oynadıktan sonra Leicester City ile üç senelik sözleşme imzalayan Faiq, yeni takımı Maritimo'dan da şans bulamadan ayrıldı.

Yaz transfer döneminde Leicester tarafından serbest bırakıldıktan sonra Maritimo ile anlaşan Faiq'in sözleşmesi feshedildi.

Portekiz Ligi'nde 18. sırada yer alan Maritimo genç oyuncuyla sözleşmesinin feshedilmesi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

23 yaşındaki Los Angeles doğumlu oyuncu A takımın formasını bir kez bile giymedi.

Doğum gününe Michael Jackson gelmişti

Berkshire'da eğitim alan Faiq'in kariyerine profesyonel futbolda devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Petrol kralı Hassanal'ın yeğeni olan Faiq, Brunei'de kraliyet ailesinin bir üyesi ve sultanın servetinin varislerinden biri.

Faiq'in babası Jefri'nin 2 bin 300 lüks otomobile sahip olduğu bilinirken, mücevherlerle dolu bir halı için 6 milyon euro harcadığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Faiq'in yedinci doğum günü için efsane şarkıcı Michael Jackson'ın özel uçakla Brunei'ye gittiği ve merhum şarkıcının bu özel konser için 15 milyon euro aldığı biliniyor.

Faiq'in Chelsea altyapısından takım arkadaşı Ruben Sammut ise genç oyuncunun tüm bu servete rağmen soyunma odasında oldukça mütevazı olduğunu söylüyor.

The Athletic'e konuşan Sammut, Chelsea soyunma odasındaki hiç kimsenin Faiq'in ailesine ve servetine dair bilgisi olmadığının altını çizerken, gerçeği öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti.

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