Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, sezon başlamadan önce bugün, salı günü oynanan bir hazırlık maçında oyuncularından birini, sahaya yedek olarak girmesinin üzerinden yalnızca 19 dakika geçtikten sonra oyundan aldı.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü, Avustralya ve Asya'da gerçekleştirilen sezon hazırlık turnesinde takımını tanıyor. Turnesine Western Sydney Wanderers'a karşı oynanan ve Chelsea'nin (6-4) galibiyetiyle sona eren bir hazırlık maçıyla başladı.

Chelsea, ikinci yarıya Western Sydney ile (2-2) berabere girdi ve Alonso, ikinci yarının başlamasından önce Ryan Cavuma-Makuen'in yerine 20 yaşındaki Omari Kellyman'ı oyuna dahil etme kararı aldı.

Ancak Kellyman, "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, yetenekli Brezilyalı oyuncu Estêvão ile değiştirilmeden önce yalnızca 19 dakika sahada kalabildi.

Ofansif orta saha oyuncusu, 2024 yılında 19 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'dan Chelsea'ye katılmıştı.

Ancak ilk sezonu ayak bileği ve diz arka adalesi (hamstring) sakatlıklarıyla geçti ve bu durum onu bir önceki teknik direktör Enzo Maresca'nın planları dışında bıraktı.

Kellyman geçen sezonu, İngiltere Championship Ligi'nde forma giyen Cardiff City kulübünde kiralık olarak geçirdi ve 36 maçta 11 gol atarak herkesi kendine hayran bıraktı.

Ancak az süre alması bir şeyin göstergesiyse, Kellyman Alonso'nun yönetimi altında değerini kanıtlamak için bir başka mücadeleyle karşı karşıya.



