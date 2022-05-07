İsrail'in kuzeyindeki küçük bir Arap köyünde kurulan Maccabi Bnei Reineh, Cuma günü aldığı galibiyetle İsrail Premier Ligi'ne yükseldi.

İkinci Lig'de mücadele eden takım yükselme playoff grubunun son haftasında Hapoel Umm al-Fahm'ı 2-0 mağlup ederek 64 puanla ilk sırayı aldı ve üst ligde mücadele etme hakkı kazandı.

Üç dinin mensuplarını buluşturuyor

Galilee bölgesinde yer alan Nazareth şehri yakınlarındaki 19 bin nüfuslu Reineh köyünde Müslümanlarla Hristyanlar bir arada yaşıyor. Takım ise kadrosunda yer alan Müslüman, Hristyan ve Yahudi futbolcularla tam bir kültür mozaiği oluşturuyor.

2005'te kurulan ve uzun süre alt liglerde mücadele eden kulübün kaderi 2016'da iş adamı Said Basul tarafından satın alınmasıyla değişti.

Kendisi de eski bir futbolcu olan ve şu anda büyük bir inşaat şirketinin ortakları arasında yer alan Basul kulübe ciddi miktarda yatırım yaptı.

Beş yılda dipten zirveye

2017'de İsrail'deki en düşük seviye olan beşinci ligde mücadele eden Reineh sadece beş yılda ülke futbolunun tepesine ulaşmayı başardı.

Maccabi Bnei Reineh köyde lig standartlarına uygun bir stadyum bulunmadığı için iç saha maçlarını yakındaki Nazareth ve Nof HaGalil şehirlerinde oynuyor.

Reineh tarihte İsrail Premier Ligi'ne yükselen dördüncü Arap kulübü oldu. Bu kulüplerden Bnei Sakhnin hala Premier Lig'de mücadelesini sürdürüyor.

Ne söylediler?

Reinehli yerel yönetici Jamil Basul maçın ardından yaptığı açıklamada takımın başarısını şu sözlerle kutladı:

"Tüm köye ve İsrail'deki tüm Arap bölgesine tebrikler, artık Premier Lig'deyiz."

"Taraftarların yaşadığı sevinç kadar güzeli yok. Dualarıyla bu başarıya katkıda bulunan anneme de teşekkür ediyorum."

Teknik direktör Adham Hadia ise şu ifadeleri kullandı:

"Sezon boyu mütevazı kaldık ve tarihi bir başarı elde ettik. Premier Lig'de bir Arap takımının daha yer alacak olması çok değerli."