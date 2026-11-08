Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl arasında ertelenen maçın dosyası, AFC Şampiyonlar Ligi Elit lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında oynanamayan karşılaşmanın yapılması için önerilen bir tarihin gündeme gelmesiyle yeni bir aşamaya girdi; kıta federasyonu içinde maçın akıbetini belirlemeye yönelik istişareler ise sürüyor.

Asya Futbol Konfederasyonu'ndaki kaynaklar "Asharq Al-Awsat" gazetesine, müsabaka yönetiminin maç için yeni tarih olarak 28 Aralık gününü önerdiğini, ancak önerinin henüz nihai onayı almadığını ve ilgili mercilerce hâlâ incelenmekte olduğunu açıkladı.

Ayrıca oku: Kooora'ya özel: Al Nassr, Joao Felix konusunda Barcelona'nın önünü kesiyor

Bu gelişme, Al Nassr yönetiminin, kulübün karşılaşmayı Riyad'da ağırlamaya hazır olduğunu teyit eden belgeler ekli bir yazıyla Asya Futbol Konfederasyonu nezdinde resmi girişimde bulunmasının ardından geldi; söz konusu belgelerde ayrıca kulübün Al Wasl kafilesini ağırlayabileceği ve maçın orijinal tarihinde oynanması için gerekli tüm düzenlemeleri sağlayabileceği belirtildi.

Gelecek maçlar ALN Premier Lig 12:00 ALQ

Kriz, Emirlik ekibinin kafilesinin Krallık'a gitmemesinden kaynaklanıyor; bu durum, karşılaşmanın belirlenen tarihinde oynanmasını engelledi ve Al Nassr'ı düzenleme ve hukuki haklarının korunmasını talep etmeye sevk etti.

İlgili komiteler, nihai karar alınmadan önce olayın hukuki ve lojistik boyutlarını her iki taraf açısından incelemeye devam ediyor; kararın maçın yeniden programlanması ya da sonucun yönetmeliklere göre belirlenmesi şeklinde olması mümkün.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu da resmi bir açıklamada, Al Wasl kafilesini ağırlamak üzere Al Nassr ve ilgili merciler ile koordinasyon içinde olduğunu teyit ederek, uçuş izinleri işlemlerinin tamamlandığına ve düzenlemeye ilişkin gereksinimlerin sağlandığına, bunun da Asya ve Emirlik federasyonları ile Emirlik kulübüne bildirildiğine işaret etmişti.

Ayrıca maç gözlemcisi ile hakem ekibinin, karşılaşmanın oynanmasına hazırlık amacıyla Riyad'a ulaştığını da açıklamıştı.