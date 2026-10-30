183 milyar sterlinlik servete sahip milyarder Michael Dell, Everton’ı devralacağı söylentilerini altı kelimelik net yanıtıyla gülerek geçiştirdi ve kulübü The Friedkin Group’tan satın alma ihtimalini reddetti

Amerikalı teknoloji milyarderi Michael Dell, Everton'ı mevcut çoğunluk hissedarı The Friedkin Group'tan satın almak için teklif vermeye hazırlandığı yönündeki iddiaları kamuoyu önünde yalanladı. Servetinin 183 milyar sterlin olduğu tahmin edilen, dünyanın en zengin dördüncü kişisi Dell, ailesinin Everton'ı satın almak istediğine dair iddiaları çarşamba akşamı sosyal medyada reddetti.

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Teknoloji milyarderi Merseyside iddialarını yalanladı

Dell Technologies CEO'su Michael, hafta sonu çıkan haberlerde Premier Lig kulübünü mevcut sahiplerinden satın almayı planladığı öne sürülmesinin ardından, altı kelimelik net bir yanıtla bu ihtimali reddetti. Kulübün el değiştirebileceğine ilişkin spekülasyonlar, The Friedkin Group'un çoğunluk hissesini devralmasının üzerinden iki yıldan kısa süre geçmişken bu hisseyi satmaya istekli olduğunu belirtmesiyle bu ayın başlarında ortaya çıktı. Ancak Amerikalı iş insanının kulübü satın almaya niyeti yok.

Sosyal medya paylaşımı spekülasyonları sonlandırdı

Mevcut yönetimin yeterince harcama yapmamasına yönelik Merseyside'da artan hoşnutsuzluk, Everton yönetimi etrafında belirsizlik yarattı. Taraftarlar, birkaç önemli oyuncu satışından elde edilen geliri yeniden yatırmadıkları için yaz aylarında Dan Friedkin'i ve yönetimini sert biçimde eleştirdi. Teknik direktör David Moyes kadroda ciddi eksiklerle baş başa kalırken, henüz bir Everton maçını tribünden izlememiş olan Friedkin, kardeş kulüp Roma'ya öncelik vermekle suçlandı.

Gazeteci Alan Nixon, pazar günü ilk olarak Dell ailesinin kulübü satın almak için bir girişimde bulunmayı değerlendirdiğini bildirdi. Ancak Goodison News daha sonra böyle bir hamlenin önündeki pratik engellere dikkat çekti.

Söylentiler perşembe günü X'te yeniden gündeme geldi. Taraftar hesabı EFC DAILY (@EFCdaily_), muhabir Lewis Steele'e atıfta bulunarak şunları yazdı: „Dünyanın en zengin dördüncü insanı Michael Dell, Everton'ı satın almak için adı geçen isimlerden biri.“ Paylaşıma gülme emojisiyle doğrudan yanıt veren Dell şunu yazdı: „Bu hikâyeleri kim uyduruyor?“

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Mevcut sahipler ciddi alıcılar arıyor

Dell'in reddi, güçlü bir potansiyel alıcıyı seçenekler arasından çıkardı. Dell Technologies'in yüzde 40 hissesine sahip olan Amerikalı iş insanı, servetinin yüzde 2,4 artarak 182,67 milyar sterline yükselmesiyle kısa süre önce Forbes listesinde Google'ın kurucu ortaklarından Sergey Brin'i geride bıraktı. Dell'in önünde yalnızca Alphabet'in kurucu ortaklarından Larry Page, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Tesla CEO'su Elon Musk yer alıyor.

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Bu arada Daily Mail, çarşamba günü daha erken saatlerde The Friedkin Group'un „ciddi“ yatırımcılarla aktif olarak temas kurduğunu bildirdi. Grup, Everton taraftarlarının Farhad Moshiri döneminin son aşamalarındakine benzer, uzun süren bir başka kulüp sahipliği süreci yaşamasını önlemek istiyor.

Henüz somut bir favori ortaya çıkmasa da Newcastle United'ın eski ortak sahiplerinden Amanda Staveley, İngiliz futbolunda yeniden kulüp sahibi olabileceği konuşulan öne çıkan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Staveley ve eşi Mehrdad Ghodoussi, St James' Park'taki hisselerini 2024'te sattıktan sonra, Staveley iki yıldan biraz daha kısa süre önce Tottenham Hotspur için teklif verdi ve yakın zamanda West Ham United'da merhum David Gold'a ait hisseleri satın almakla ilişkilendirildi.

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Yeni yatırımcı arayışı sürüyor

Dell'in kesin olarak devre dışı kalmasıyla The Friedkin Group, Hill Dickinson Stadium'da sorunsuz bir devir süreci sağlama umuduyla güvenilir adayları perde arkasında değerlendirmeye devam edecek. Ocak transfer dönemi öncesinde huzursuz taraftarları yatıştırmak için kulübe bağlılık gösterecek yeni sahipleri hızla bulmak kritik önem taşıyacak. Bu sırada Moyes'in, kadrosunun sahada sonuç almaya odaklanmasını sağlaması gerekiyor.