Real Madrid'in yıldızı Eder Militao, sakatlık nedeniyle 180 gün süren bir aradan sonra Real Madrid'in ilk 11'indeki yerine yeniden kavuştu ve kraliyet ekibinin Şampiyonlar Ligi müsabakaları kapsamında AEK Atina'yı 3-2 mağlup ettiği maçta, geri düştüğü karşılaşmayı galibiyete çevirerek 90 dakika sahada kaldı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Militao son 180 gün içinde yalnızca 5 dakika süre aldı; bu da maçın sonucu belli olduktan sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisini sağ bek mevkiinde oyuna dahil ettiği Sevilla maçında gerçekleşti.

Bu, Brezilyalı savunmacı için yalnızca sembolik bir görünme anıydı; ancak AEK Atina karşısındaki katılımı tamamen farklı bir nitelik taşıyordu, zira sahalara gerçek dönüşünü ilan etmiş oldu ve bu dönüşün taşıdığı tüm önemi beraberinde getirdi.

Militao'nun sakatlığı 21 Nisan'a, Santiago Bernabeu'daki Alaves karşılaşmasına dayanıyor. İlk yarının bitmesine birkaç dakika kala topa vurmaya çalışırken şiddetli bir ağrı hissederek yere yığıldı ve Brezilyalı savunmacı oyuna devam edemediği gibi ayağına basamadı bile.

Gelecek maçlar VAL La Liga 15:00 RMA

Tıbbi tetkikler, sol bacağında arka uyluk kasının üst bölümündeki tendonda yırtık şeklinde ağır bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu ve bu durum ameliyat olmak üzere Finlandiya'ya gitmesini gerektirdi.

Militao 6,5 ay boyunca resmi maçlarda forma giyemedi ve AEK Atina karşısında doğrudan ilk 11'e dönmeden önce, art arda 3 maçta sahaya çıkmaksızın yalnızca takım kadrosunda yer almakla yetindi.

Maçın ardından Brezilya'nın "TNT Sports" kanalına verdiği röportajda Militao, yaşadığı sakatlık serisinin ardından iyileşme döneminin önemine değindi ve sezon başında kendisine yaklaşımı nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun rolünü övdü.

Brezilyalı savunmacı şunları söyledi: "Geri dönebildiğim, oynayabildiğim ve takım arkadaşlarıma yardım edebildiğim için mutluyum. Kendime çok dikkat etmem gereken bir dönemdi. Her seferinde geri dönüp maçlara çıkıyordum, ama yeni bir sakatlık tekrar ortaya çıkıyordu. Teknik direktör oyuncularla çok ilgilenen biri ve bu yüzden dönüş için doğru anın bu olduğunu düşünüyorum. Çok hazırlandım, teknik direktör benimle sürekli konuştu ve bugün 90 dakika oynamayı başardım."

Portekizli teknik direktörü överek şöyle devam etti: "Mükemmel bir teknik direktör ve günlük hayatımızda bize sürekli eşlik eden biri. Ayrıca bizi çok dinliyor ve bizimle birçok fikir paylaşıyor. İstisnai bir insan."

Militao bu sezon Portekizli teknik direktörün yönetiminde şu ana kadar iki maç oynadı.