18 yıldır saklı duruyordu: Mourinho'yu Barcelona'nın bir numaralı düşmanı yapan o flash bellek

Aradan 18 yıl geçti ama o dönem Barcelona'nın spor işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olan Marc Ingla, José Mourinho'nun kendisine Lizbon'daki buluşmaları sırasında teslim ettiği belleği hâlâ çalışma masasının çekmecelerinden birinde bir hazine gibi saklıyor. Bu, Portekizli teknik adamın Frank Rijkaard'ın yerine Camp Nou'daki teknik direktörlük koltuğuna oturacak en güçlü adaylardan biri olduğu dönemde gerçekleşmişti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, bu olay 2008 yılının baharında, Barcelona'nın takımın büyük bir kesimine hâkim olan bir öz memnuniyet hali nedeniyle sendelediği sırada yaşandı.

Yönetim, art arda ikinci bir sezonu kupasız geçirmeyi beklerken, takımın gidişatında köklü bir değişiklik yaparak çözümler aramaya başladı.

O dönemin en tartışmalı teknik direktörü Mourinho ise, Porto ve Chelsea ile elde ettiği önceki başarılarına rağmen, sezon başında Chelsea'den ani ayrılığının ardından takımsız kalmıştı.

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Nüfuzlu menajeri Jorge Mendes, José ve ailesinin Barcelona'ya dönme arzusundan haberdardı.

Barcelona'da dört yıl süren ve bu süre zarfında Bobby Robson ile Louis van Gaal'ın yardımcı antrenörlüğünü yaptığı tatmin edici bir tecrübenin ardından Mendes, Lizbon'da bir toplantı yapılmasını önerdi.

Toplantı, Portekiz başkentindeki Gestifute şirketinin ofislerinin toplantı salonlarından birinde gerçekleşti. Toplantıya Ingla tek başına katıldı; zira spor direktörü Txiki Begiristain bir önceki gün, erteleyemeyeceği kişisel bir yükümlülüğü bulunduğu gerekçesiyle katılamayacağını bildirmişti.

Ama işin gerçeği, eski rüya takımın bu üyesi bu seçenek konusunda pek hevesli değildi; çünkü o, teknik direktörlük kariyerine henüz yedek takımla başlamış olan Pep Guardiola'nın atanmasını tercih ediyordu.

Alışıldık selamlaşmaların ardından Setúbal doğumlu teknik adam, ceplerinden birinden beyaz bir bellek çıkardı. Bellek, kendi yönetimi altında Barcelona'nın nasıl bir takım olacağını gösteren 27 sayfalık ayrıntılı bir sunum içeriyordu.

Aralarında iyi bir ilişki bulunmayan Johan Cruyff'a bir selam gibi görünen bir tavırla Mourinho, çeşitli taktiksel varyasyonlarıyla birlikte 4-3-3 planına, vazgeçilmez oyun sistemi olarak sıkı sıkıya bağlı kaldı.

Ayrıca, fiziksel hazırlığa ayrılan seanslar da dahil olmak üzere, tıpkı Cruyff'un yaptığı gibi tüm antrenmanlarda topun kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Sunum, ayrıca takım kadrosuna dair geniş bir analiz de içeriyordu. Mourinho bu analizde Ronaldinho'nun devam edebilme ihtimalini sorgularken, Samuel Eto'o ve Deco'yu kadroda tutma eğilimi gösterdi.

Buna karşılık Sylvinho, Lilian Thuram ve Javier Zequiro'yu gönderilmesi düşünülen oyuncular listesine koydu; ayrıca Edmílson, Oleguer ve Zambrotta'nın takım kadrosundaki rolü hakkında soru işaretleri dile getirdi.

Bununla birlikte, Portekizli teknik adam yeni transferler konusuna hiç değinmedi; ancak teknik ekibinde, önceki Barcelona döneminde birlikte çalıştığı Luis Enrique, Chapi Ferrer ve Sergi Barjuán gibi kulübün eski oyuncularından yararlanma ihtimalinden bahsetti.

En büyük sürtüşmenin yaşandığı nokta ise medyayla olan ilişkisiydi. Kendisine, Chelsea ile Barcelona arasındaki son eleme turu karşılaşmalarında yaşanan ve Mourinho'nun kişiliğinin en kötü yönlerini sergilediği çatışmaların ardından gazetecilerle ilişkisini düzeltmesi gerektiği iletildi.

Sezonun kötü bitişi, Barcelona'yı iki İspanya Ligi şampiyonluğuna ve bir Şampiyonlar Ligi kupasına taşıyan Rijkaard'ın kaderini belirlemişti.

Takım sezonu, İspanya Ligi'nde Bernd Schuster yönetimindeki Real Madrid'in büyük farkla gerisinde bitirmiş; oyuncuları Santiago Bernabéu'da kraliyet takımını selamlamak için konuk takımın koridorunda dizilmek zorunda kalmış, ayrıca Manchester United karşısında yarı finalde Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

Yedek teknik direktörün seçilme vakti geldiğinde, Joan Laporta bir kez daha Cruyff'un tavsiyesine kulak verdi. Cruyff, Begiristain'ın Pep Guardiola'yı atama seçeneğini açıkça destekledi.

Böylece Barcelona tarihinin en iyi takımının hatları, Lionel Messi'nin yükselen yıldızının parlamasıyla eş zamanlı olarak şekillenmeye başladı. Adaylığının göz ardı edilmesinden dolayı aşağılanmış hisseden Mourinho ise Katalan kulübünün bir numaralı düşmanına dönüştü.