Bu, Ahli'nin geleneksel rakibi Şebab'a karşı oynanan küçük El Clasico maçında altı gollü bir yenilgi almasının ilk seferi değildi; zira aynı durum 18 yıl önce de yaşanmıştı.

Şebab, Cuma akşamı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynanan karşılaşmada Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Maç sırasında Şebab kulübünün "X" platformundaki hesabı, ağır yenilgi karşısında oyun devam ederken stadı terk eden Ahli taraftarlarının bir fotoğrafını paylaşarak alaycı bir şekilde şu yorumu yaptı: "Bu sefer çekilme erken oldu".

Başkent kulübünün hesabı maçın bitiminin ardından ayrıca şöyle yazdı: "Kitabı açtık ve yeni bir altılığı kayda geçirdik, en kolay zafer için tebrikler ey aslanlar".

Şebab'ın hesabı, 18 yıl önce, tam olarak 18 Nisan 2008'de İki Kutsal Mescidin Hizmetkârı Kupası çeyrek final ilk ayağında Ahli'ye tattırdığı ağır yenilgiye işaret ediyor.

Ahli, 18. dakikada Muhammed Mesad ile erken öne geçmesine rağmen Şebab 6 golle karşılık verdi; bu gollerin ikisini forvet Nasır eş-Şemrani kaydederken, diğer gollere Faysal es-Sultan, Kamaçho, Hasan Muaz ve Juan Manuel Martinez imza attı.

Suudi "er-Riyadiyye" gazetesine göre hakem, Ahli oyuncularının çoğunun çeşitli sakatlıklara maruz kalması nedeniyle oyuncu sayısının yasal nisabı tamamlamaması gerekçesiyle maçı normal sürenin bitmesine 10 dakika kala sonlandırdı.

Ancak Ahli'nin bazı yöneticileri, mevcut oyuncu sayısının yasal nisabın (7) altına düşmesi ve maçın 1-6 yerine çekilme ve 0-3'lük yenilgiyle sonuçlanması için takım oyuncularından yere düşmelerini isterken görüldü.

Basın haberlerine göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Ahli'yi 3-0 mağlup saymayı reddetti ve yenilgiyi 1-6 olarak tescil etmeye karar verdi; böylece bu sonuç iki takımın maçlarındaki tarihî en büyük skor olarak kaldı.

İşin tuhafı, aynı turun rövanş maçı iki takım arasında yaklaşık 9 gün sonra, tam olarak 27 Nisan 2008'de oynandı ve yine Şebab'ın galibiyetiyle, ancak bu kez 3-1'lik bir sonuçla sona erdi.

Ahli'nin Şebab karşısında aldığı son yenilginin, Suudi Roshn Ligi'ndeki katılım tarihinin en büyük mağlubiyeti olduğunu belirtmek gerekir; zira bu sonuç, 2018-2019 sezonunun altıncı haftasında İttifak karşısında alınan 6-2'lik yenilgiyi geride bıraktı.