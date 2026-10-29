Futbolda bu hikâyelerden çok var. Erken yaşta büyük beklentiler yaratan, ancak profesyonel futbolun çetin ortamında kendilerinden bekleneni karşılayamayan süper yeteneklerin hikâyeleri. Yıldızları sönüyor ve bir gün adları yalnızca biri "Ona ne oldu acaba?" diye sorduğunda anılıyor.

Yusuf Demir de bu hikâyelerden birinin kahramanı olma yolunda hızla ilerliyordu. Şubat ayı başında Sport Bild'in bir manşeti, "Eski Barça mücevherinin düşüşü giderek kötüleşiyor" diyordu. Galatasaray, o sırada henüz 22 yaşında olan Demir'in üç buçuk yıl önce imzaladığı sözleşmeyi feshetmişti. Demir, bu sürede Türk devinde yalnızca 26 maça çıkmıştı. Bir zamanların harika çocuğu artık başarısızlığa uğramış bir futbolcuydu.

Üstün tekniğe sahip sol ayaklı oyuncu, 15 yaşındayken ilk kez Avusturya dışında da dikkatleri üzerine çekmişti. Sindelfingen'de düzenlenen prestijli 19 yaş altı salon futbolu turnuvası Mercedes-Benz Junior Cup'ta, Ocak 2019'un başlarında Rapid Wien'in genç takımıyla Bayern Münih, VfB Stuttgart ve Liverpool'un gençlerine karşı peş peşe göz kamaştırıcı performanslar sergiledi. Ardından Demir'in topla olan saf yeteneği herkesin dilindeydi. Turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi; organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1991'den beri bu ödülü kazanan hiç kimse ondan daha genç olmamıştı.

Demir, 2019'un sonunda 16 yaşındayken Rapid'de profesyonel futbolcu olarak ilk maçına çıktı. Mercedes-Benz Junior Cup'taki ilk gösterisinden bir yıl sonra, 2020'de yine turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi; bu kez Viyanalılarla şampiyonluğu da kazandı. Bir yandan iltifat niteliği taşıyan, diğer yandan genç oyunculara asla fayda sağlamayan "Avusturyalı Messi" etiketi o günden sonra peşini bırakmadı. Hedeflerini de buna uygun biçimde yüksek tutuyordu. O dönem 17 yaşında olan Demir, Transfermarkt'a bir keresinde şöyle demişti: "Örneğin mümkün olduğunca çok kupa, hatta Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. Kişisel olarak da küçüklüğümden beri bir gün Ballon d'Or'u kazanmanın hayalini kuruyorum."

Yusuf Demir 18 yaşında Barcelona'ya transfer oldu

Demir'in Rapid'de yetişkin futboluna geçişi başlangıçta oldukça iyi gitti. Kısa sürede düzenli olarak forma şansı buldu, ilk 11'de yer aldı ve genç yaşına rağmen oyuna önemli katkı sağladı. Belki de altyapısından yetiştiği kulüpte daha uzun süre kalıp kendini orada acele etmeden biraz daha geliştirmesi onun için iyi olurdu. Ancak henüz 18 yaşına girmişken büyük Barcelona'dan teklif geldi.

Getty Images

Demir kısa süre önce Wiener Zeitung'a, "Oraya transfer olmayı çok istiyordum" dedi. Bugün bunun yolunda gitmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu yalnızca Barcelona gibi bir dünya kulübüne gitmek için henüz erken olmasına bağlamak ise meseleyi eksik anlatır. Çünkü Barcelona'daki durumunu zorlaştıran talihsiz koşullar da vardı.

Yıllardır maddi sıkıntılar yaşayan Barça, Demir'in geldiği 2021 yazında özellikle ciddi mali güçlükler içindeydi. Rapid'den yalnızca 500 bin euro kiralama bedeliyle alınan genç oyuncu, sahada iyi işaretler verdi; defalarca şans buldu ve genel olarak iyi oynadı. Ancak transfer anlaşmasının şartları şöyleydi: Demir on maça çıktığında Barcelona, hücuma dönük orta saha oyuncusunu on milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak zorunda kalacaktı.

Yusuf Demir'in Barça'daki kaderini değiştiren direkten dönen şutu

Ne var ki borçlarla boğuşan Katalanlar, sonunda bu harcamayı bütçelerine dâhil edemedi. Demir, futbolda kişisel kaderlerin de bazen santimetrelere bağlı olduğunu acı bir şekilde öğrendi. Kısa süre önce Ronald Koeman'ın yerine teknik direktörlük görevini devralan Barça efsanesi Xavi, Kasım 2021'in sonunda Demir'i Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'e almıştı. O sırada 18 yaşında olan oyuncu, 43. dakikada takımına üç puanı getirmeye çok yaklaştı. Ancak ceza sahasının sağ köşesinden sol ayağıyla yaptığı nefis plase ağlara değil, üst direğe çarptı.

Top birkaç santimetre daha aşağıdan gitseydi Barcelona maçı kazanabilir ve grup aşamasının 5. haftasının ardından son 16 turuna kalmayı garantileyebilirdi. Ama üst direk Demir'in hayalindeki gole engel olunca maç 0-0 bitti. Son haftada ise Benfica, Bayern Münih'e 3-0 yenilen İspanyol ekibini geride bıraktı. Barcelona, sezonun ikinci yarısında Şampiyonlar Ligi yerine yalnızca Avrupa Ligi'nde oynadı ve böylece önemli gelirlerden mahrum kaldı. Bu nedenle Demir'i bonservisiyle alacak para kalmadı; o da transfer olmayı çok istediği kulüpteki onuncu maçına hiç çıkamadı.

Elbette Demir'in kariyerinin başka türlü nasıl ilerleyeceği üzerine varsayımlarda bulunmanın bir yararı yok. Gerçek şu ki Barça macerası yalnızca yarım yıl sonra sona erdi. Avusturya millî takımında dört kez forma giyen oyuncu, Ocak 2022'de Rapid'e döndü. Bundan bir yarım yıl sonra ise altı milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Ancak orada hiç mutlu olamadı. Türk anne babanın oğlu olan Demir, İstanbul'da beklentilerin karşılanmadığı bu dönemi şöyle anlatıyor: "Türkiye'deki futbol dünyası çok farklı. Türkler duygusal, fanatik, fevri. Buna alışmakta zorlandım." Demir ayrıca "zihniyet olarak Avusturyalı" olduğunu vurguluyor.

Yusuf Demir'in kariyeri Galatasaray'a transferinden sonra nasıl ilerledi?

Galatasaray'da ilk 11'in çok uzağında kaldığı için Demir, 2023'te Basel'e kiralandı. Ancak sakatlık sorunları da dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerle İsviçre'de kariyerine yeniden ivme kazandırma umudu, yavaş yavaş süren düşüşünün yeni bir bölümüne dönüştü. Basel'de kaybettiği yılı Galatasaray'da kaybettiği bir buçuk yıl daha izledi. Ligde neredeyse hiç oynamadı. 2025/26 sezonunun ilk yarısında da Süper Lig'de yalnızca bir kez sonradan oyuna girerek toplam 29 dakika süre alınca kulüp ve oyuncu, Şubat 2026'nın başında yolları ayırdı.

Getty Images

Ülkesine dönmeyi çok isteyen Demir'i Rapid kadrosuna kattı. Ancak yıllarca çok az maç oynadığı için fiziksel durumu doğal olarak istenen seviyede değildi. Bu yüzden geri dönen oyuncu dikkat çekici bir adım atmaya hazırdı. Demir, Wiener Zeitung'a, "Fiziksel olarak hazır olmadığım için Rapid'den ilk aylarda tek kuruş istemedim" dedi. Yalnızca "resmî olarak kayıtlı olabilmek için" bir "toplu iş sözleşmesi" kapsamında ödeme aldığını belirtti. Böylece 18 yaşında Barcelona formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, Galatasaray'da milyonlar kazanan oyuncu, bir anda yalnızca asgari ücret almaya başladı. Demir, "Yaklaşık 1.500 euroydu" diye anlattı.

Viyana'ya dönüşünün ilk aylarında, bir zamanların süper yeteneğinin fiziksel açıdan ne kadar geride kaldığı açıkça görüldü. İlk maçına ancak nisanda çıktı. Mayıs ortasında ise geçen sezon Demir açısından son derece talihsiz bir maçla sona erdi: Sturm Graz'a karşı 2-0 kaybedilen karşılaşmada dönüşünden bu yana ilk kez Rapid'in ilk 11'inde yer aldı, ancak 20 dakikayı biraz aşan bir sürenin ardından sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Ayakkabılarından birini hayal kırıklığıyla saha dışına fırlatması ve ayakkabının dördüncü hakemin yönüne gitmesi, maçın hakemi tarafından sportmenlik dışı hareket olarak değerlendirildi. Hakem Demir'e kırmızı kart gösterdi. Demir ise "Kasıtlı değildi. Ayakkabıyı sadece saha dışına atmak istedim ama yanlış yöne gitti" diyerek kendini savundu.

Yusuf Demir yeniden Rapid Wien'de: Kariyerinde ikinci bir çıkışa hazır

Artık bu olaya gülebiliyor. Bunun bir nedeni de bu sezon işlerin sonunda yeniden yoluna girmesi. Demir, Sky'a, "Kendim üzerinde sıkı çalışma fırsatı buldum" diyerek yaz boyunca fiziksel formunu tamamen geri kazandığını anlattı. Teknik direktör Johannes Hoff Thorup ise 1899FM podcast'inde, "Değiştirmesi gereken şeyler vardı ve biz teknik ekip olarak ona bu konuda yardımcı olmak zorundaydık" dedi.

Danimarkalı teknik direktör yönetiminde Demir, 2026/27 sezonunda istikrarlı biçimde üst düzey performans sergiliyor ve Avusturya Bundesliga'sının liderinde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu konumunda. Son sekiz lig maçında sekiz gole doğrudan katkı yaptı (dört gol, dört asist). Üstün tekniğiyle artık yalnızca maçın gidişatını değiştiren değil, takım için de oynayan bir futbolcu. Demir kısa süre önce, "Hücumda elbette özgürlüklerim var ama savunma görevleri pazarlık konusu olamaz, bunlar önemli" dedi. Sahada da teknik direktör Hoff Thorup'un övgüyle belirttiği gibi, artık 23 yaşında "yeni bir oyuncu" olduğunu gösteriyor.

Demir, ilkbaharda "Yeniden ses getireceğime eminim" demişti. Hâlâ genç bir oyuncu, ancak şimdiden çok şey yaşadı ve kariyerinde ikinci bir çıkışın önünde hiçbir engel kalmamış gibi görünecek kadar olgunlaştı. Demir, Barcelona'daki geçmişiyle köklerine dönüşünü ayakları yere basan bir yaklaşımla bağdaştırıyor: "Orada da burada da oynanan şey futbol. Ne kadar yükselmiş olursan ol, bu seni daha iyi bir insan yapmaz. Hâlâ anne babanla aynı sofraya oturursun. Bu değişmedi."