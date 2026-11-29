Raphinha artık yalnızca pozisyon üreten ve Barcelona'ya hücumda çözümler sunan bir kanat oyuncusu değil. Art arda attığı goller onu santrfor pozisyonu için güçlü bir rakip haline getirdi. Brezilyalı oyuncu, sadece 14 haftada La Liga'da 18 gole ulaşan dikkat çekici gol sayısıyla, bu rolden uzaklaştırılmasının kolay olmayacağına artık inanıyor.

Reklam

Brezilyalı yıldız, Deportivo La Coruña karşısında attığı üç golün ardından İspanyol gazetesi “Sport”un aktardığı açıklamalarında, santrfor pozisyonunda oynamanın gol atmaktan daha fazla keyif almasını sağladığını söyledi. İşlerin kendisi için çok iyi gittiğini belirten oyuncu, bu nedenle bu rolden memnun olduğunu ifade etti.

Öte yandan gol atamamanın ruh halini etkilediğini kabul eden Raphinha, fileleri havalandıramadığında sahadan her zamankinden daha rahatsız ayrıldığını söyledi. Ancak takımın galibiyetinin her zaman öncelik olduğunu vurgulayarak takımına her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Brezilyalı oyuncu, hücumdaki yerini koruyabileceğine olan güvenini gizlemedi ancak takımda iyi forvetler bulunduğunu da göz ardı etmedi. Ardından kendisini bu pozisyondan uzaklaştırmanın zorluğunu şu anki gol sayılarına bağladı. Bu mesaj, Barcelona'nın hücum hattındaki rekabetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Kendisini 9 numara pozisyonundan kimin uzaklaştırabileceği sorulduğunda ise şöyle konuştu: “Gerçekten iyi forvetlerimiz var ama şu an çok gol attım, bu yüzden durum karmaşık.”

Reklam Reklam

Topsuz hareketler: Raphinha tehlikeliliğinin sırrını açıkladı

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 15:30 ATM

Raphinha'nın sözleri gollerle sınırlı kalmadı. Topsuz hareketlerine de değinen oyuncu, bu hareketlerin yalnızca pas almayı amaçlamadığını, aynı zamanda takım arkadaşlarına, özellikle orta saha oyuncularına alan açmaya da katkı sağladığını açıkladı.

Her zaman topu almak için hareket ettiğini söyleyen Raphinha, iki stoperin de çoğu zaman kendisini takip ettiğinin farkında olduğunu ve bunun orta saha oyuncularının ileri çıkıp bu alanları değerlendirmesine imkân tanıdığını belirtti. Bazı pozisyonlarda daha iyi konumda bir takım arkadaşı olduğunda topun kendisine gelmemesini anlayışla karşıladığını ekleyen oyuncu, her zaman amacının takımın oyuna devam etmesi için mümkün olan en iyi koşulları oluşturmak olduğunu vurguladı.

Reklam

El Clasico güveni sarsmadı, Atletico hafife alınmayacak bir sınav

Raphinha, Barcelona'nın El Clasico'da Real Madrid'e kaybettiği maça da değinerek bu yenilginin oyuncuların güvenini etkilemediğini ve takımın sezon hedeflerini değiştirmediğini söyledi.

Reklam

Yenilginin yalnızca 3 puan kaybı anlamına geldiğini açıklayan oyuncu, bunun takımın gidişatını bozmasına ya da ortaya konan emeğin sorgulanmasına izin verilmemesi gerektiğini belirtti. Barcelona'nın yenilgiyle biten bazı maçlarda bile iyi oyun sergilediğine dikkat çekti.

Sahada güveni ve özveriyi korumanın önemini vurgulayan Raphinha, oyuncuların nihai sonucu kontrol edemeyeceğini ancak gösterilen çabayı ve performansı kontrol edebileceğini, takımın da bunu iyi bir şekilde başardığını düşündüğünü dile getirdi.

Reklam

Sezon boyunca güçlü dönemlerin yanı sıra daha düşük seviyeli dönemlerin de yaşandığını belirten oyuncu, önemli olanın olumsuz sonuçların grubun zihniyetini etkilemesine izin vermeden çalışmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

Önümüzdeki çarşamba oynanacak Atletico Madrid maçı hakkında ise Raphinha, galibiyetin Barcelona'ya lig yarışında ek bir avantaj sağlayacak olmasına rağmen karşılaşmanın zorluğu konusunda uyarıda bulundu. Sezonun daha uzun olduğunu, kazanılacak çok sayıda puan bulunduğunu ve şampiyonluğun nisan ya da mayıstan önce belli olmayacağını söyledi.

Reklam

Takımın yarışı garantileyene kadar rahatlamayacağını, aksine daha dikkatli olması gerektiğini ekleyen oyuncu, tüm rakiplerin lideri devirmeye çalışacağını ve onlara Barcelona'nın tökezleyip puan kaybetmesinin keyfini yaşama fırsatı verilmemesi gerektiğini belirtti.

Raphinha sözlerini, Barcelona'nın Atletico Madrid'in gücünün farkında olduğunu ancak kendi taraftarı önünde oynadığında ek bir avantaja sahip olduğunu vurgulayarak tamamladı. Maç öncesindeki günlerin oyunculara dinlenme ve hazırlanma fırsatı sunacağını da sözlerine ekledi.