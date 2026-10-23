Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e karşı oynayacağı El Clasico mücadelesine, yeniden açılışından bu yana La Liga'da aşılması güç bir kaleye dönüşen "Spotify Camp Nou" sahasındaki olağanüstü siciliyle donanmış olarak çıkıyor. Katalan ekibi, kendi sahasında ligde oynadığı 18 maçın tamamını kazandı.

Barcelona, geleneksel rakibini pazar akşamı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışı açısından büyük önem taşıyan bu mücadele öncesinde Katalan ekibi, Real Madrid'in altı puan önünde lider konumda bulunurken, kendi sahasındaki son sonuçları beklenen zirve öncesinde ona güçlü bir moral veriyor.

18 galibiyet ve ürkütücü bir hücum sicili

"Mundo Deportivo" gazetesinin istatistiklerine göre Barcelona, 22 Kasım 2025'te Athletic Bilbao'yu 4-0 yenerek sahasına dönmesinin ardından lig maçlarında rakiplerine üstünlüğünü dayattı ve 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Bunların sonuncusu Getafe'yi gol yemeden 3-0 yendikleri karşılaşmaydı.

Bu seri boyunca teknik direktör Hansi Flick'in oyuncuları 58 gol atarken yalnızca 11 gol gördü; ayrıca 10 maçta kalelerini gole kapattılar. Maç başına üç golü aşan bir ortalamayla ortaya çıkan bu rakamlar, takımın hücum gücünü ve kendi taraftarları önünde oyun temposunu dayatma kabiliyetini yansıtıyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Galibiyetler yalnızca rekabet gücü daha düşük takımlarla sınırlı kalmadı; Atletico Madrid, Real Betis ve Sevilla'nın yanı sıra Espanyol ve Villarreal'i de kapsadı. Ayrıca geçtiğimiz mayıs ayında bizzat Real Madrid'in de 2-0 yenilmesi bunlara dahil.

Barcelona'nın Camp Nou'daki 18 galibiyetinin listesi

2025-2026 sezonu

Barcelona 4-0 Athletic Bilbao — 22 Kasım 2025.

Barcelona 3-1 Deportivo Alaves — 28 Kasım 2025.

Barcelona 3-1 Atletico Madrid — 2 Aralık 2025.

Barcelona 2-0 Osasuna — 13 Aralık 2025.

Barcelona 3-0 Real Oviedo — 25 Ocak 2026.

Barcelona 3-0 Real Mallorca — 7 Şubat 2026.

Barcelona 3-0 Levante — 22 Şubat 2026.

Barcelona 4-1 Villarreal — 28 Şubat 2026.

Barcelona 5-2 Sevilla — 15 Mart 2026.

Barcelona 1-0 Rayo Vallecano — 22 Mart 2026.

Barcelona 4-1 Espanyol — 11 Nisan 2026.

Barcelona 1-0 Celta Vigo — 22 Nisan 2026.

Barcelona 2-0 Real Madrid — 10 Mayıs 2026.

Barcelona 3-1 Real Betis — 17 Mayıs 2026.

2026-2027 sezonu

Barcelona 2-0 Athletic Bilbao — 27 Ağustos 2026.

Barcelona 5-2 Rayo Vallecano — 31 Ağustos 2026.

Barcelona 7-2 Racing Santander — 16 Eylül 2026.

Barcelona 3-0 Getafe — 10 Ekim 2026.

Ligin sınırlarını aşan bir üstünlük

Barcelona'nın kendi sahasındaki güçlü sicili yalnızca La Liga müsabakalarıyla sınırlı kalmıyor; takım, sahasına döndüğünden bu yana kendi evinde oynadığı 24 resmi maçın 23'ünü kazandı.

Tek yenilgisi ise geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid'e karşı aldığı 2-0'lık mağlubiyetti. Bu sonuca rağmen Barcelona, kendi sahasında oynadığı beş Avrupa maçının dördünü kazandı; ayrıca İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'i 3-0 mağlup etti.

Real Madrid zorlu bir sınav karşısında

Bu rakamlar, Real Madrid'i El Clasico'da son derece zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Barcelona iç sahadaki galibiyet serisini uzatmayı ve ligin zirvesindeki üstünlüğünü korumayı amaçlarken, kraliyet ekibi rakibinin kendi sahasındaki hakimiyetini kırmayı ve puan farkını azaltmayı hedefliyor.

Real Madrid'e karşı Camp Nou'da alınan son 2-0'lık galibiyet, pazar günkü mücadele öncesinde ev sahibi takım için ek bir motivasyon kaynağı oluşturuyor. Ancak beklenen zirve, Barcelona'nın ligdeki kusursuz siciline devam edebilme kabiliyeti açısından yeni bir sınav olmaya devam edecek; üstelik herhangi bir aksamanın şampiyonluk yarışındaki görevini daha da zorlaştırabileceğinin bilincinde olan bir rakip karşısında.