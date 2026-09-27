173 dakika gerçeği ortaya çıkardı: Real Betis, "Amrabat transferinden" vazgeçmekle isabet mi etti?

Bir İspanyol basın raporu, bugün pazar günü, Real Betis'in Hollanda ekibi Ajax'ın oyuncusu Faslı Sofyan Amrabat konusunda verdiği kararda haklı olduğunu belirtti.

Amrabat geçen sezon Türk ekibi Fenerbahçe'den kiralık olarak Real Betis forması giymiş, ardından geçen yaz Ajax'a transfer olmuştu.

Sofyan, Ajax ile 4 maçta forma giydi; bunların yalnızca birinde ilk 11'de yer aldı ve toplamda 173 dakika sahada kaldı.

"AS" gazetesi, Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin geçen yaz Amrabat'ı geri getirmek istediğini, ancak kulübün transferi tamamlamak için maaş tavanını aşmayı reddettiğini ve sonunda Faslı oyuncunun Ajax ile imzaladığını yazdı.

Gazete şunları ekledi: "Real Betis taraftarları, geçen sezon takımın temel direği olan seçkin bir orta saha oyuncusunun ellerinden kayıp gitmesine tanık oldu."

Gazete şöyle devam etti: "Buna rağmen Faslı yıldız, şu ana kadar Ajax Amsterdam'a uyum sağlamayı başaramadı ve seviyesinde bir düşüş görüldü."

Ve şunları belirtti: "Sofyan, Ajax ile yalnızca bir kez ilk 11'de başladı; diğer maçlarda ortalama yaklaşık 25 dakika süre aldı ve ilk 11'de kendini kanıtlayamadı."

Ve şöyle bitirdi: "Bu nedenle, şu ana kadar tam olarak yerini bulamayan Amrabat'ın transferini tamamlamama kararı alan Betis'in görüşünün doğruluğunu zaman kanıtladı."