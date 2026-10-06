Suudi Arabistan Milli Takımı, bugün salı akşamı Cidde'deki İnma Stadı'nda oynanan finalde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 mağlup ederek "Körfez 27" şampiyonluğunu kazandı ve Arap Körfezi Kupası'nda yeniden kürsünün zirvesine çıktı.

Suudi Arabistan'daki coşkunun fitilini maçın 11. dakikasında Hemmam el-Hemmami ateşledi; ardından 13. dakikada Firas el-Bureykan, kaleci Halid İsa'nın ağlarını yeniden havalandırdı.

Suudi Arabistan tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra, teknik direktör Donis'in ekibi savunma sağlamlığıyla ilgili dikkat çekici bir başarıya daha imza attı.









Suudi Arabistan Milli Takımı, "Körfez 27" turnuvası boyunca tam 480 dakika kalesini gole kapattı.

Suudi Arabistan, Kuveyt'i 1-0, Umman'ı 3-0 ve Irak'ı 2-0 mağlup ettiği 3 ardışık galibiyetle ilk grubu tam puanla lider tamamladı; ardından yarı finalde Katar ile karşılaştı ve normal süre ile uzatmaların golsüz berabere bitmesinin ardından penaltı atışları sonucunda 2-3 ile adını finale yazdırdı, bu gece ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni yendi.

Katarlı medya mensubu Halid Cassim'e göre, bu başarıyı Suudi Arabistan'dan önce yalnızca 1974 edisyonunun şampiyonu Kuveyt ve 2009 edisyonunun şampiyonu Umman elde etmişti.









Ayrıca Suudi Arabistan, bu olağanüstü edisyondaki görevini hiçbir mağlubiyete uğramadan tamamladı.

Bu, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın Arap Körfezi Kupası'ndaki katılımları tarihindeki dördüncü şampiyonluğu olup, takım 2003'teki son şampiyonluğundan bu yana süren uzun kupa hasretine de son verdi.