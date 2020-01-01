17 yaşındaki Rus kaleci 10 gol yedi ama tarihe geçti

Rostov’un 17 yaşındaki kalecisi Popov, yediği 10 gole rağmen kalesine gelen 41 şutun 14’ünü kurtararak maçın adamı ödülünü aldı.

Premier Ligi'nde tarihe geçecek bir maç oynandı.

6 futbolcusunda korona virüs çıkan ve as oyuncuların yerine genç oyuncularla sahaya çıkan Rostov, deplasmanda Sochi'ye 10-1 yenildi.

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Maç, Rostov kulübünde 6 futbolcunun testinin pozitif çıkması ve tüm personelin karantinaya alınmasına rağmen ertelenmeyince, Rostov 17 yaş ortalamalı kadroyla sahaya çıktı.

Daha fazla takım

Federasyondan erteleme kararı çıkmadığı için Rostov'un sahaya çıkmaması halinde hükmen mağlup sayılacağı müsabakayı Sochi takımı 10'a 1 kazandı.

Öte yandan maçta 10 gol yiyen Rostov'un kalecisi Popov, lig tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. Kalesine 41 şut gelen 17 yaşındaki Popov bunların 14'ünü kurtardı. Maçta 1 penaltı atışını çıkaran Popov mücadele sonrası maçın adamı ödülünü aldı.