17 Yaş Altı Dünya Kupası’nda mücadele eden İtalya, Formula 1 Başkanı ve CEO’su Stefano Domenicali’nin davetiyle Katar Grand Prix’sinin serbest antrenmanlarını izledi. Genç İtalyanlar, cuma öğleden sonra Mercedes’in padokunu ziyaret etti ve İtalyan dünya şampiyonu Kimi Antonelli tarafından karşılandı.
Grubunu tüm maçlarını kazanarak lider tamamlayan teknik direktör Daniele Franceschini yönetimindeki İtalya, 30 Kasım Pazartesi günü Tacikistan’a karşı oynayacağı son 32 turu maçına hazırlanıyor.
Kafile başkanı Giovanni Galli (Milan ve Napoli’nin eski kalecisi, İtalya ile 1982’de dünya şampiyonu) şunları söyledi: "Stefano Domenicali’ye daveti ve Formula 1 gibi olağanüstü bir dünyayı yakından tanıma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın dünya sporunun gerçek anlamda en iyileriyle bir araya gelmesini sağlayan özel bir öğleden sonraydı. Mercedes padokunu ziyaret etmek ve Kimi Antonelli ile tanışmak, bu deneyimi daha da anlamlı kıldı; takıma büyük heyecan yaşattı ve özel bir anı bıraktı. Bu tür buluşmaların çok önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü tutku, emek, fedakârlık ve performans arayışı gibi ortak değerlere sahip futbol ve motor sporları gibi farklı dünyaları buluşturuyor. Tüm kafilemiz için değerli bir deneyimdi."
KADRO
Kaleciler: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
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Savunmacılar: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Orta saha oyuncuları: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Forvetler: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
TEKNİK VE İDARİ EKİP
Teknik direktör: Daniele Franceschini; Kafile başkanı: Giovanni Galli; Genç Millî Takımlar Koordinatörü: Maurizio Viscidi; Yardımcı antrenör: Marco Scarpa; Kaleci antrenörü: Francesco Antonioli; Atletik performans antrenörü: Roberto Ghielmetti; Maç analisti: Francesco Donzella; Doktorlar: Giorgio Liberati Petrucci ve Lorenzo Sapegno; Fizyoterapistler: Aldo Abbadia ve Saverio Didonato; Beslenme uzmanı: Giuseppe Cuzzocrea; Basın birimi: Alessandro Paoli; İdare, finans ve denetim birimi: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Sekreter: Guglielmo Cammino.
GRUP AŞAMASI (19-27 Kasım)
İLK MAÇLAR
19 Kasım Perşembe
Yeni Kaledonya-Ekvador 0-1
Fransa-Haiti 3-1
Güney Kore-Uganda 3-0
Suudi Arabistan-Uruguay 2-3
Mozambik-Danimarka 4-0
Katar-Panama 2-0
Mısır-Yunanistan 1-2
Arjantin-Avustralya 0-2
20 Kasım Cuma
Küba-Tacikistan 3-5
Belçika-Vietnam 3-2
Mali-Yeni Zelanda 3-0
İspanya-Çin 5-0
İTALYA-Jamaika 6-0
Senegal-Hırvatistan 1-1
Fildişi Sahili-Özbekistan 2-1
Fiji-Fas 0-6
21 Kasım Cumartesi
Japonya-Kolombiya 1-2
Sırbistan-Honduras 2-0
Tanzanya-Kosta Rika 2-2
Kamerun-Venezuela 1-2
Dominik Cumhuriyeti-Karadağ 1-1
Brezilya-İrlanda 2-1
Şili-Cezayir 4-2
Meksika-Romanya 1-0
İKİNCİ MAÇLAR
22 Kasım Pazar
Yunanistan-Panama 2-1
Danimarka-Avustralya 0-0
Ekvador-Uganda 0-0
Fransa-Suudi Arabistan 0-1
Güney Kore-Yeni Kaledonya 6-0
Katar-Mısır 0-2
Arjantin-Mozambik 2-1
Uruguay-Haiti 4-1
23 Kasım Pazartesi
Tacikistan-Hırvatistan 0-4
İspanya-Fiji 15-0
Özbekistan-Jamaika 6-2
Senegal-Küba 9-0
İTALYA-Fildişi Sahili 2-1
Fas-Çin 2-2
Mali-Belçika 2-1
Vietnam-Yeni Zelanda 3-3
24 Kasım Salı
Kosta Rika-İrlanda 0-2
Venezuela-Romanya 1-0
Japonya-Sırbistan 0-1
Meksika-Kamerun 4-0
Dominik Cumhuriyeti-Şili 2-1
Brezilya-Tanzanya 1-0
Cezayir-Karadağ 2-1
Honduras-Kolombiya 0-2
ÜÇÜNCÜ MAÇLAR
25 Kasım Çarşamba
Ekvador-Güney Kore 2-3
Uganda-Yeni Kaledonya 6-0
Uruguay-Fransa 0-3
Haiti-Suudi Arabistan 1-2
Yunanistan-Katar 4-1
Panama-Mısır 1-4
Danimarka-Arjantin 3-3
Avustralya-Mozambik 2-2
26 Kasım Perşembe
Vietnam-Mali 0-2
Yeni Zelanda-Belçika 0-6
Özbekistan-İTALYA 1-3
Jamaika-Fildişi Sahili 1-3
Fas-İspanya 0-2
Çin-Fiji 8-0
Tacikistan-Senegal 1-1
Hırvatistan-Küba 7-0
27 Kasım Cuma
Honduras-Japonya 0-7
Kolombiya-Sırbistan 0-1
Kosta Rika-Brezilya 0-3
İrlanda-Tanzanya 3-1
Cezayir-Dominik Cumhuriyeti 1-0
Karadağ-Şili 0-1
Venezuela-Meksika 0-0
Romanya-Kamerun 3-1
PUAN DURUMU
A Grubu: Yunanistan 9, Mısır 6, Katar 3, Panama 0.
B Grubu: Güney Kore 9, Uganda 4 (+3), Ekvador 4 (0), Yeni Kaledonya 0.
C Grubu: Avustralya 5, Arjantin 4 (-1), Mozambik 4 (+3), Danimarka 2.
D Grubu: Fransa 6 (+4), Suudi Arabistan 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haiti 0.
E Grubu: İTALYA 9, Fildişi Sahili 6, Özbekistan 3, Jamaika 0.
F Grubu: Hırvatistan 7, Senegal 5, Tacikistan 4, Küba 0.
G Grubu: Mali 9, Belçika 6, Vietnam 1, Yeni Zelanda 1.
H Grubu: İspanya 9, Fas 4 (+4), Çin 4 (+3), Fiji 0.
I Grubu: Brezilya 9, İrlanda 6, Tanzanya 1, Kosta Rika 1.
J Grubu: Şili 6 (+2), Cezayir 6 (0), Dominik Cumhuriyeti 4, Karadağ 0.
K Grubu: Meksika 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romanya 3, Kamerun 0.
L Grubu: Sırbistan 9, Kolombiya 6, Japonya 3, Honduras 0.
FİKSTÜR
Son 32 turu (30 Kasım Pazartesi ve 1 Aralık Salı)*
30 Kasım Pazartesi
SDF1) Saat 13.30: İTALYA-Tacikistan, 4. Saha
SDF2) Saat 13.30: Hırvatistan-Uruguay, 9. Saha
SDF3) Saat 14.00: Brezilya-Mozambik, 1. Saha
SDF4) Saat 14.30: Belçika-Suudi Arabistan, 5. Saha
SDF5) Saat 15.30: İrlanda-Fildişi Sahili, 3. Saha
SDF6) Saat 16.00: Meksika-Arjantin, 2. Saha
SDF7) Saat 16.30: İspanya-Özbekistan, 8. Saha
SDF8) Saat 16.30: Şili-Fas, 7. Saha
1 Aralık Salı
SDF9) Saat 13.30: Mali-Dominik Cumhuriyeti**, 9. Saha
SDF10) Saat 13.30: Avustralya-Senegal, 4. Saha
SDF11) Saat 14.00: Güney Kore-Japonya, 1. Saha
SDF12) Saat 14.30: Sırbistan-Çin, 5. Saha
SDF13) Saat 15.30: Yunanistan-Ekvador, 3. Saha
SDF14) Saat 16.00: Mısır-Kolombiya, 2. Saha
SDF15) Saat 16.30: Fransa-Uganda, 7. Saha
SDF16) Saat 16.30: Venezuela-Cezayir, 8. Saha
Son 16 turu (3 Aralık Perşembe ve 4 Aralık Cuma)
Çeyrek finaller (7 Aralık Pazartesi)
Yarı finaller (10 Aralık Perşembe)
Finaller (13 Aralık Pazar)
Üçüncülük maçı saat 13.30: YF1’in kaybedeni-YF2’nin kaybedeni, 2. Saha
Şampiyonluk maçı saat 17.00: YF1’in galibi-YF2’nin galibi, Doha’daki Ahmad Bin Ali Stadyumu.
Belirtilen saatler CET (Orta Avrupa Saati) cinsindendir.