16 yıllık aradan sonra geri dönüşün gözyaşları... Paraguaylı yıldız basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu

Paraguay milli takımının basın toplantısı salonu son derece duygusal bir atmosfere sahne oldu; Sevinç gözyaşları gururla karışarak, "Albirroja" takımının uzun ve zorlu bir aradan sonra büyük dünya sahnesine geri dönerek elde ettiği başarının büyüklüğünü özetledi. Bu ara, 2014, 2018 ve 2022 yıllarında düzenlenen üç Dünya Kupası'ndan takımın uzak kalmasına neden olmuştu.

23 yaşındaki gelecek vaat eden orta saha yıldızı ve milli takım kadrosunun temel direği Diego Gomez, duygularını kontrol edemedi; Arjantinli teknik direktörü Gustavo Alvaro'nun yanında otururken, Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmenin hissettirdiklerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Gómez, gözyaşlarına boğulmadan önce dokunaklı bir ses tonuyla şunları söyledi: "Dünya Kupası'nda ülkemi temsil edebileceğim için çok mutluyum. Çok çaba ve zorlu bir sürecin ardından nihayet elemeyi başardık. Aslında beni iyi tanıyorsunuz, ben çok duygusal biriyim. Buradaki herkesin yüzüne mutluluk getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi ve ardından orada bulunanların önünde gözyaşlarına boğuldu.

Harika bir babacan ve dayanışma jestiyle, deneyimli teknik direktör Alvaro genç oyuncusunu kucakladı, ona büyük manevi destek verdi ve Gomez'in sözlerini dokunaklı bir konuşma ile tamamladı: "Bu durumu tarif edebilecek kelimeler yok. Gördüğünüz şey, hepimizin hissettiği şeyin tam olarak aynısı. Bu, tüm Paraguay'ın hissettiği şey ve bu milli takımdaki her oyuncunun kalbinde atan şey."

Gomez, en dikkat çeken genç yeteneklerden biri olarak gösteriliyor. Yerel "Libertad" kulübünün akademisinden mezun olan Gomez, ABD'nin "Inter Miami" takımında efsane Lionel Messi'nin yanında oynadıktan sonra dikkatleri üzerine çekerek 2024 yılında 13 milyon euroya İngiliz Brighton takımına transfer oldu. Ayrıca, genç yaşına rağmen zengin bir uluslararası kariyere sahip. 2023'te Güney Amerika 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda ülkesini temsil etti ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda takımı kaptanlık yaptı.

Paraguay, 1930, 1950, 1958 ve 1986 yıllarında katıldığı turnuvaların yanı sıra 1998'den 2010'a kadar süren altın çağının ardından, bu turnuvada tarihindeki dokuzuncu Dünya Kupası katılımını gerçekleştirecek.

2010 Güney Afrika Dünya Kupası, Paraguay futbol tarihinin en önemli destanı olmaya devam ediyor. O turnuvada 6. Grubu birinci olarak tamamlayan ve Slovakya ile birlikte eleme turuna yükselen Paraguay, İtalya ve Yeni Zelanda'nın elenmesiyle büyük bir sürpriz yaratmış, ardından penaltı atışlarında Japonya'yı geçmişti. Ancak rüyası, daha sonra şampiyon olan İspanya'ya karşı çeyrek finalde dramatik bir mağlubiyetle sona ermişti.

Paraguay, cumartesi sabahı ev sahibi ve seyircisinin desteğini arkasına alan ABD milli takımıyla karşılaşarak bu Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor.